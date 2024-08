Course de la Fondation de l'école Filteau - Édition 2023

Bonjour chers parents,

L’équipe de la Fondation, en collaboration avec l’équipe-école, est heureuse de vous convier à la 3e édition de la Course de la Fondation qui aura lieu le 27 mai en avant-midi.

Un parcours a été tracé sur les terrains de l'école et du parc St-Benoît et plusieurs options s'offrent à vous en course ou en marche : 1 km, 3 km ou 5 km.

Vous devrez également choisir parmi les deux heures de départ disponibles (9 h 45 ou 10 h 45 - limité à 200 participants par départ sous la formule premier arrivé, premier servi).

Vous avez jusqu’au 22 mai pour vous inscrire.

***NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : Un dîner hot-dog sera disponible ($). Merci de compléter le sondage d'intention lors de l'inscription pour nous aider à planifier les quantités.

Les profits réalisés dans le cadre de cette activité serviront à financer des projets soumis par l’équipe-école au cours de l’année scolaire 2023-2024.

À vos marques. Prêts. Partez!

L’équipe de la Fondation

Remarque :L'événement se tiendra beau temps, mauvais temps. En cas de conditions météorologiques mettant à risque la sécurité des participants, les personnes inscrites auront jusqu’au 10 juin pour parcourir la distance choisie et inscrire leur temps dans le formulaire qui leur sera envoyé. Les prix seront alors tirés parmi les personnes ayant rempli le formulaire.