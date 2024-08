Dévoilement fuséonautique du Québec - RockÉTS

***English version will follow***





Venez au plus grand dévoilement fuséonautique du Canada !

Les plus grandes équipes universitaires y sont conviées et il ne manque que vous !

Les présentations de l'esthétique des fusées, de l'avancement des projets étudiants ainsi que les nouvelles technologies de l'aérospatial seront au cœur de l'événement.

Nous espérons vous voir nombreux !





Pssst, on a aussi une after party au pub, prends tes billets juste ici : https://www.zeffy.com/ticketing/d1b9a1b7-36b9-47b3-a476-4a0421cb0744





---





Come see the largest rocketry unveiling in Canada!

The biggest university design teams are invited and we would love you to be part of it!

Presentations of the rocket designs, advancments of the student project ,and cutting-edge aerospace technologies await you as the heart of th event.

We hope to see you in large numbers!





Pssst, we also have an after party at the pub, get your tickets right here: https://www.zeffy.com/ticketing/d1b9a1b7-36b9-47b3-a476-4a0421cb0744