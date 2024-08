Inscription Basketball L'Assomption (session 3)

La région de l'Assomption, nous vous offrons du basketball en partenariat avec DOD-Basketball et ses alliés pendant 12 semaines ! Nous sommes ravis de vous présenter une expérience qui allie compétition, plaisir et développement personnel du jeune par notre école de basketball qui a 20 ans d'expérience. Pour les 6 à 12 ans les samedis entre 10h et 11h30 à l'école Gareau. Les frais pour cette activité sont de 250$ excluant le T-shirt et le ballon que vous allez devoir vous procurer





Horaire



6 à 12 ans 10h00 à 12h30