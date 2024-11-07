Ateliers en environnement Éco de la Pointe-aux-Prairies (1)

Envie de réaliser des micro-pousses pour comprendre la croissance des végétaux et bénéficier de verdures fraîches à l’année ? Venez en apprendre plus sur les différentes façons de cultiver et utiliser les pousses à la maison. Que ce soit pour verdir vos assiettes ou même votre salon, nous vous guiderons sur les étapes à suivre pour réaliser votre micro-potager à la maison. À la suite de cette activité, vous serez en mesure de cultiver des pousses attrayantes et remplies de saveurs mais également très nutritives et ce, tout au long de l’année. À savoir: - Dégustation de micro-pousses - Idées de recettes - Prévoir un contenant pour rapporter vos micro-pousses réalisées durant l'activité.

