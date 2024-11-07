Ateliers en environnement Éco de la Pointe-aux-Prairies (1)
Micro-pousses
275 $
Envie de réaliser des micro-pousses pour comprendre la croissance des végétaux et bénéficier de verdures fraîches à l’année ?
Venez en apprendre plus sur les différentes façons de cultiver et utiliser les pousses à la maison. Que ce soit pour verdir vos assiettes ou même votre salon, nous vous guiderons sur les étapes à suivre pour réaliser votre micro-potager à la maison.
À la suite de cette activité, vous serez en mesure de cultiver des pousses attrayantes et remplies de saveurs mais également très nutritives et ce, tout au long de l’année.
À savoir:
- Dégustation de micro-pousses
- Idées de recettes
- Prévoir un contenant pour rapporter vos micro-pousses réalisées durant l'activité.
Démarrage de semis
275 $
Vous souhaitez réaliser vos semis mais ne savez pas par où commencer ? Ou vous aimeriez mettre en place un jardin au sein de votre organisme ou permettre à vos participants de repartir avec quelques plantes à la maison?
Cet atelier permettra d’acquérir les compétences nécessaires afin de réussir des semis printaniers. Les semis seront ainsi résistants et bien développés au moment de les transplanter au jardin!
Matériel à se procurer:
- Semences (tomates, concombre, kale, aubergine, etc.)
- Terreau
- Contenants recyclés avec des trous au fond (boite à salade, etc.)
Un jardin sur mon balcon
275 $
Pas besoin d'une grande cour pour pouvoir jardiner ! Même
en ville ou avec un espace restreint, le jardinage en pots ou
en jardinières offre une alternative intéressante afin de faire
pousser des fruits et légumes.
Venez découvrir les bonnes pratiques pour aménager votre
balcon et choisir les plantes adaptées.
Lors de cet atelier-découverte, nous aborderons les espèces
propices à la culture en pot, les défis de celle-ci, les avantages,
les limitations ainsi que les adaptations qu'il faut envisager.
Polinisateurs et hôtel à insectes
275 $
Les pollinisateurs jouent un rôle clé dans notre écosystème. Mais qui sont-ils ? Comment remplissent-ils cette fonction ?
À travers des activités, les jeunes exploreront le concept de la pollinisation où les animaux et les plantes se sont adaptés pour répondre aux besoins de survie et de reproduction.
La fabrication d'hôtels à insectes représente donc une façon ludique d'agir pour préserver et protéger les insectes essentiels pour la biodiversité.
À savoir:
- offert de mai à septembre
- Atelier manuel
- Fabrication et décoration d'hôtel à insectes
Jardin sous microscope
275 $
Découvrez le monde invisible à l'œil nu grâce à cet outil qu'est le microscope.
Lors de cet atelier, nous choisirons des éléments du jardin afin de les observer sous un autre œil et découvrir un autre monde. Être scientifiques au jardin, c'est possible !
À savoir:
- Initiation à l'utilisation du microscope
- Observation d'éléments de la nature
- Liens avec des notions scientifques
Plan de jardin et compagnonnage
275 $
Nous voilà en début d’année et nous sentons le
printemps arriver ainsi que l'envie de préparer notre
jardin!
Lors de cette formation, nous vous proposons de prendre un temps
de réflexion avant la pratique. Nous parlerons entre autres, du choix
des semences, du principe de compagnonnage et de comment le
mettre en pratique. En effet, les plantes potagères ont des besoins en
nutriment différents, alors en adaptant notre plan de jardin en
conséquence.
Ravageurs et maladies
275 $
Les insectes et les champignons ne sont pas toujours synonymes de bienfaits au jardin. Comment peut-on savoir lorsque nos plants deviennent la proie de ravageurs ou de maladies ?
Lors de cette formation, nous passerons en revue les ravageurs qui
peuvent se délecter de vos plants et des maladies qui pourraient les
affecter. Puis nous verrons comment les prévenir.
Cette formation peut aussi être transformée en atelier pour réaliser un insecticide maison écologique.
Les participants doivent apporter un pot de verre propre et vide
Sol au jardin
275 $
Cet atelier permet aux participant.es d'apprendre et de comprendre les propriétés et l'importance d'un sol en santé grâce à des expériences et des observations.
À l'aide de papier pH et d'échantillons de sol, nous expérimenterons et réaliserons des mesures simples afin de déterminer le type de sol le plus propice pour y faire pousser différentes espèces potagères.
Apprenez comment un chou rouge peut vous aider à déterminer le niveau d'acidité du sol.
À savoir:
- Offert à l'année
- Atelier idéal à l'extérieur
- Expérimentations et manipulations
Les plantes médicinales
275 $
Apprenez-en davantage sur les plantes qui nous entourent et leurs vertus, souvent oubliées.
Dans cette formation, nous vous présenteront comment utiliser ces
plantes et quels bénéfices en retirer!
La lavande n'a pas seulement des propriétés calmantes, mais aussi antibactériennes.
La camomille peut améliorer la santé de votre cuir chevelu.
Ou encore il existe de la guimauve officinale.
Éveillez vos sens !
275 $
Sollicitez vos sens en partant à la découverte des fleurs de
saison, telles que la lavande et la calendule.
L'être humain possède plusieurs sens qui lui permettent de ressentir
le monde qui l'entoure. Voici un pont avec la nature qui vient à votre
rencontre et réveillera vos sens et peut-être des souvenirs !
À savoir:
- Offert à l'année
- Manipulation et dégustation d'échantillons
- Idéal pour enfants et aînés
- Atelier-découverte calme
Récolte de semences
275 $
Comment récolter les semences produites par nos plantes
potagères et les conserver pour l'année suivante ?
Pendant cette activité, découvrez les différentes techniques de récolte
afin de devenir autonome dans votre production de fruits et légumes.
Cueillez l'occasion de réaliser des échanges avec d’autres personnes
afin d’avoir accès à une plus grande variété de plantes potagères.
À savoir:
- Se donne de début août à septembre
- Cette activité peut être réalisée sur place ou dans un de nos jardins collectifs (Jardins Mavi, Rodolphe-Forget ou Jardin du
Citoyen).
Cuisiner ses récoltes
275 $
Envie d'offrir à vos élèves le plaisir de cuisiner les légumes
de saison ?
A travers cet atelier, nous accompagnerons vos élèves avec des
trucs et astuces pour cueillir, cuisiner et conserver toutes vos
moissons.
Les jeunes pourront ainsi développer leur odorat et leur goût en
découvrant de nouvelles saveurs.
À savoir:
- Atelier manuel
- Utilisation des fruits ou légumes de la saison
- Prévoir des contenants pour rapporter les plats préparés
Produits ménagers et cosmétiques maison
275 $
Ce que nous appliquons dans notre maison ou sur notre peau à un impact sur notre environnement et notre santé.
Cette formation, découvrez les impacts des produits ménagers et cosmétiques et démystifiez leurs fabrications maison. Découvrez alors que seuls quelques ingrédients suffisent et que c'est aussi amusant que faire la cuisine !
Cette formation est accompagnée d'un atelier pour confectionner un produit ménager.
Fabrication de baumes corporels
275 $
Réalisez des baumes corporels en utilisant quelques
ingrédients naturels et des plantes du jardin.
Une façon simple d'utiliser des plantes saisonnières, parfois
méconnues mais aux nombreux bénéfices !
Vous serez en mesure de repartir à la maison avec votre propre
concoction!
À savoir:
- Atelier démonstratif
- Apportez un petit contenant pour repartir avec votre baume
Fabrication de baume à lèvres
275 $
Réaliser son baume à lèvres naturel est simple et ne
nécessite que quelques ingrédients.
Découvrez le pouvoir des plantes lors de cet atelier de
fabrication où les fleurs de saison sont à l'honneur!
Nous vous fournissons tout le nécessaire pour repartir à la
maison avec votre propre baume à lèvres!
À savoir:
- Atelier démonstratif
- Le contenant vous sera fourni pour rapporter votre baume à lèvres.
Fabrication de macérâts
275 $
Conservez les propriétés des plantes plus longtemps grâce
au processus de macération.
Lors de cet atelier, apprenez-en plus sur les utilisations et les
bienfaits de ces huiles thérapeutiques fabriquées avec
différentes parties des plantes.
À la fin de l’atelier, vous pourrez repartir avec votre propre
macérât.
À savoir:
- Atelier démonstratif
- Apportez un petit contenant hermétique de max. 200 ml pour repartir avec votre macérât
Fabrication de bombes de bain
275 $
Prendre un bain c'est relaxant mais prendre un bain avec sa
bombe de bain fait maison c'est encore mieux !
Dans cet atleier, nous vous partagerons des techniques afin de créer
des bombes de bain faits avec quelques ingrédients naturels.
Vous quitterez l’atelier avec quelques bombes qui seront prêtes à être
utilisées quelques jours plus tard.
À savoir:
- Apporter un contenant pour mouler vos bombes de bain.
- Repartez avec vos bombes qui devront ensuite sécher pendant 3 jours.
Fabrication de cartes ensemencées
275 $
Vous cherchez des idées de cadeau écologique ? Ou encore
un moyen de transmettre un message original ? Le papier
ensemencé est une alternative intéressante, écologique et
originale au papier et cartes de souhaits traditionnels.
À l'aide de matériaux recyclés, de colle maison que nous fabriquerons
et de semences, cet atelier vous permettra de confectionner votre
carte de souhaits personnalisée à planter.
À savoir:
- Apportez vos semences préférées (facultatif)
- Atelier manuel
Peinture aquarelle avec les plantes
275 $
Les plantes peuvent être décoratives et comestibles mais
elles représentent aussi un outil en or pour tout artiste !
Libérez l'artiste en vous et confectionnez des toiles grâce à de la
peinture aquarelle réalisée à partir de plantes !
Fabriquez les outils qui seront utilisés lors de la création de vos
oeuvres à partir d'éléments trouvés dans la nature.
Une façon ludique et colorée de se rapprocher de la nature!
À savoir:
- Atelier manuel
- Activité calme
Gaspillage vestimentaire et fabrication d'éponges
275 $
Vous ne savez plus quoi faire de vos chaussettes seules ou
trouées ? Voici une façon de leur donner une deuxième vie :
réaliser des éponges à récurer aussi appelé tawashi.
Cet atelier de revalorisation permettra de se familiariser avec cette
technique de tissage et ainsi de transformer un matériel considéré
comme un déchet en un nouveau outil utile, le tout en s'amusant et discutant des impacts de l'industrie du vêtement.
Matériel à se procurer:
- des vieilles chaussettes et des ciseaux à tissu
Facultatif:
- des contenants carré ou rectangulaires et des épingles à linge pour pouvoir varier les formats et les usages.
Fabrication de boules de semences
275 $
Connaissez-vous les Tsuchi Dango ou boules de semences ?
Lors de cet atelier, vous en apprendrez plus sur cette
coutume japonaise ancienne et fabriquerez des boules de
semences.
La fabrication de boule de semence permet de favoriser la croissance
de diverses espèces de plantes indigènes, de créer des habitats pour
les pollinisateurs et d'embellir des coins plus gris et bétonnés dans la
communauté.
À savoir:
- Atelier salissant
- Apportez vos semences préférées (optionnel)
- Prévoir des contenants pour rapporter les boules
Empreinte écologique
275 $
De plus en plus, nous entendons dire qu’il faut sauver la planète… Mais pourquoi la Terre est-elle si en danger et pourquoi la protéger?
Lors de cette conférence, découvrez les limites fragiles de notre planète, l’état actuel de la situation et différentes astuces afin de réduire votre empreinte écologique.
À savoir:
Nous aborderons aussi l'écoanxiété qui prend place chez beaucoup d'entre nous face au changement climatique. Comment être conscient et agir aujourd'hui tout en gardant notre énergie vitale ?
Les changements climatiques
275 $
De quoi est-il question lorsqu’on parle de changements
climatiques ? Quels impacts auront-ils et qu’est-ce qui les
cause ? Comment pouvons-nous limiter le réchauffement
climatique à 1.5 degrés Celsius d’ici 2050 ?
Cette formation vise à mieux comprendre les changements
climatiques, l’impact des activités humaines sur ceux-ci et les
solutions à notre portée.
À savoir:
L'écoanxiété, thème de plus en plus présent dans la société, sera abordé. Comment être conscients et agir sans se sentir dépassés face à l'état de notre planète?
Zéro Déchet: pourquoi et comment ?
275 $
Vous êtes intéressés par le mouvement zéro déchet mais ce défi de réduire votre poubelle à zéro vous semble impossible ?
Lors de cette formation, vous en apprendrez plus sur la gestion
des matières résiduelles au Québec et sur les 5R, une méthode
simple pour réduire vos déchets.
Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas!
Refuser, réduire, réutiliser, revaloriser, recycler.
Les 5R, j'en fais mon affaire!
275 $
Où vont les déchets? Que pouvons-nous faire pour aider la
planète? Qu’arrive-t-il avec les matières recyclables?
Lors de cette formation, les élèves seront conscientisés à la
surconsommation des biens et à une gestion responsable des
matières résiduelles produites.
Atelier pratique au choix:
1) Atelier de bricolage: À partir de matériaux que l'on retrouve dans le bac de recyclage, les participants réaliseront des bricolages de saison.
2) Corvée de nettoyage: L'ÉcoPAP vous prête les outils pour nettoyer les alentours de l'école ou de votre organisme.
Boîte à lunch zéro déchet
275 $
Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas . La boîte à lunch n'y fait pas exception !
Lors de cette formation, les participants en apprendront plus sur la gestion des déchets et seront initiés au mode de vie zéro déchet via une petite analyse du contenu de leur boîte à lunch.
À savoir:
Dans la version scolaire, feuillet de sensibilisation à l’attention des parents sera remis à chaque enfant à la fin de la formation.
Gaspillage alimentaire
275 $
Saviez-vous que près du tiers de la nourriture produite au niveau mondial est gaspillée ? Ce que nous considérons comme des déchets alimentaires en sont-ils vraiment ?
Cette formation vise à présenter les solutions qui peuvent être mises en place pour réduire le gaspillage alimentaire ainsi que d'en expliquer les causes et à donner une deuxième vie à ces aliments « moins beaux ».
À savoir:
Le compost fait partie des solutions pour minimiser l’impact du gaspillage alimentaire ; il sera expliqué en détail lors de cette formation participative.
Les produits hygiéniques durables constituent une excellente alternative écologique et économique aux produits jetables.
Cycle menstruel zéro déchet: Apprenez-en plus sur l’impact des protections jetables sur l’environnement et des risques pour votre santé. Nous démystifierons par la même occasion les protections durables comme la coupe menstruelle et les serviettes lavables.
L'arrondissement de RDP-PAT offre une subvention pour l'achat de produits hygiéniques lavables.
Un remboursement de 50% du prix d'achat, jusqu'à 50$ pour les produits hygiéniques et jusqu'à 100$ pour les couches lavables.
Produits hygiéniques durables (couches lavables)
275 $
Les produits hygiéniques durables constituent une excellente alternative écologique et économique aux produits jetables.
Lors de cette formation, nous vous présenterons les différentes options de couches lavables (tout-en-un, couches à poches, couches plates, etc.) et nos meilleurs trucs pour faciliter leur adoption.
L'arrondissement de RDP-PAT offre une subvention pour l'achat de produits hygiéniques lavables.
Un remboursement de 50% du prix d'achat, jusqu'à 50$ pour les produits hygiéniques et jusqu'à 100$ pour les couches lavables.
Préserver l'environnement, simple comme un écogeste
275 $
Que peut-on faire contre la pollution de l’air? Les changements climatiques? La raréfaction des ressources et la pollution de l’eau?
Cette formation participative s’appuie d’éléments visuels simples pour susciter le questionnement chez les élèves afin de trouver des réponses et des solutions aux différentes problématiques liées à l’environnement.
L'eau dans tous ses états
275 $
L’eau est un élément indispensable à la vie sur Terre. Découvrez l’eau, complexe et mystérieuse, sous toutes ses formes, ainsi que ses différentes propriétés.
Lors de cet atelier, les participants observeront les trois états de l’eau : solide, liquide et gazeux en vue d’une meilleure compréhension de son cycle.
De plus, cette formation les amènera à découvrir certains facteurs qui influent sur les changements d’état de cet élément.
