Cabane à sucre 2026

Bonjour à tous,

Vous êtes invités à participer à une activité Cabane à sucre le samedi 28 mars 2026 au Centre communautaire du Lac-d ’Aigle.





Le Centre Alpha Lira organise cette activité afin de faire découvrir une tradition québécoise, favoriser l’intégration et créer des moments de partage entre les participants.





Petit rappel : si possible, venez habillés avec des vêtements à carreaux afin d’être dans le thème de la cabane à sucre ! 🍁

⚠️ Important :

Cette activité est réservée uniquement aux personnes qui ont reçu ce courriel.

Merci de ne pas transférer cette invitation.

Veuillez remplir un formulaire pour chaque personne qui souhaite participer.

Si nous voyons deux inscriptions avec le même nom, l’inscription sera annulée.

Merci pour votre compréhension et au plaisir de vous voir lors de cette activité.