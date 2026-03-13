Cabane à sucre 2026

Bonjour à tous,
Vous êtes invités à participer à une activité Cabane à sucre le samedi 28 mars 2026 au Centre communautaire du Lac-d ’Aigle.
Le Centre Alpha Lira organise cette activité afin de faire découvrir une tradition québécoise, favoriser l’intégration et créer des moments de partage entre les participants.
Petit rappel : si possible, venez habillés avec des vêtements à carreaux afin d’être dans le thème de la cabane à sucre ! 🍁
⚠️ Important :
- Cette activité est réservée uniquement aux personnes qui ont reçu ce courriel.
- Merci de ne pas transférer cette invitation.
- Veuillez remplir un formulaire pour chaque personne qui souhaite participer.
- Si nous voyons deux inscriptions avec le même nom, l’inscription sera annulée.
Merci pour votre compréhension et au plaisir de vous voir lors de cette activité.
Bonjour à tous,
Vous êtes invités à participer à une activité Cabane à sucre le samedi 28 mars 2026 au Centre communautaire du Lac-d ’Aigle.
Le Centre Alpha Lira organise cette activité afin de faire découvrir une tradition québécoise, favoriser l’intégration et créer des moments de partage entre les participants.
Petit rappel : si possible, venez habillés avec des vêtements à carreaux afin d’être dans le thème de la cabane à sucre ! 🍁
⚠️ Important :
- Cette activité est réservée uniquement aux personnes qui ont reçu ce courriel.
- Merci de ne pas transférer cette invitation.
- Veuillez remplir un formulaire pour chaque personne qui souhaite participer.
- Si nous voyons deux inscriptions avec le même nom, l’inscription sera annulée.
Merci pour votre compréhension et au plaisir de vous voir lors de cette activité.