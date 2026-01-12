Association francophone de Kamloops

Association francophone de Kamloops

Cabane à Sucre 2026

1714 Duck Range Rd

Pritchard, BC V0E 2P0, Canada

Admission générale - Adulte
20 $

Ce billet comprend l’entrée générale pour adulte, le brunch et un avant-goût de Scènes d’érable.

*MEMBRES: Veuillez nous contacter par courriel au [email protected] ou appelez 250-376-6060 afin d'obtenir un code promotionnel pour le tarif réduit.

Admission Générale - Enfant (moins de 10 ans)
12 $

Ce billet comprend l’entrée générale pour enfant, le brunch et un avant-goût de Scènes d’érable.

*MEMBRES: Veuillez nous contacter par courriel au [email protected] ou appelez 250-376-6060 afin d'obtenir un code promotionnel pour le tarif réduit.

Tire d'érable
2 $

Ce billet comprend un bâtonnet de tire d'érable.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!