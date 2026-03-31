Cabane à sucre 2026 🍁

Ce type de billet est réservé aux parents-étudiants membres de l'AETSUM ainsi qu'à leur +1.





⚠️Svp, nous vous demandons de réserver le billet de votre +1 en même temps que le vôtre pour une meilleure logistique. Nous vous demandons aussi de réserver le billet de votre(vos) enfant(s) à la catégorie suivante, en même temps que le vôtre. ⚠️