AÉTSUM

Organisé par

AÉTSUM

À propos de cet événement

Cabane à sucre 2026 🍁

5660 Mtée. Gagnon

Terrebonne, QC J5N 1S8, Canada

Personnes étudiantes sans enfant, membres de l'AETSUM
25 $

Ce type de billet est réservé aux personnes étudiantes sans enfants membres de l'AETSUM.

Parents-étudiants membres de l'AETSUM et leur +1
12 $

Ce type de billet est réservé aux parents-étudiants membres de l'AETSUM ainsi qu'à leur +1.


⚠️Svp, nous vous demandons de réserver le billet de votre +1 en même temps que le vôtre pour une meilleure logistique. Nous vous demandons aussi de réserver le billet de votre(vos) enfant(s) à la catégorie suivante, en même temps que le vôtre. ⚠️

Enfant(s) de - 12 ans accompagné(s) de leur parent
Gratuit

Ce billet est réservé a (aux) enfant(s) de - de 12 ans d'un parent-étudiant.

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