Cabane à sucre 2026 🍁

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À propos de cet événement
Ce type de billet est réservé aux personnes étudiantes sans enfants membres de l'AETSUM.
Ce type de billet est réservé aux parents-étudiants membres de l'AETSUM ainsi qu'à leur +1.
⚠️Svp, nous vous demandons de réserver le billet de votre +1 en même temps que le vôtre pour une meilleure logistique. Nous vous demandons aussi de réserver le billet de votre(vos) enfant(s) à la catégorie suivante, en même temps que le vôtre. ⚠️
Ce billet est réservé a (aux) enfant(s) de - de 12 ans d'un parent-étudiant.
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