Cabane à sucre

Tu es prêt·e à amener d’autres étudiant·e·s dans ta voiture (départ et retour au point de rencontre).

👉 Le RED t’offre un rabais de 5 $ par personne que tu transportes.

👉 Plus d’informations et le suivi te seront envoyés par courriel.









⚠️ Important

Les billets servent uniquement à des fins organisationnelles; le covoiturage est gratuit, mais chaque participant devra assumer les frais de son entrée et de ses consommations sur place.











