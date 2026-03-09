Organisé par

Regroupement des Étudiant.e.s en Design

À propos de cet événement

Ventes fermées

Cabane à sucre

1054 Bd Arthur-Sauvé

Saint-Eustache, QC J7R 4K3, Canada

Conducteur·trice
Gratuit

Tu es prêt·e à amener d’autres étudiant·e·s dans ta voiture (départ et retour au point de rencontre).

👉 Le RED t’offre un rabais de 5 $ par personne que tu transportes.

👉 Plus d’informations et le suivi te seront envoyés par courriel.



⚠️ Important

Les billets servent uniquement à des fins organisationnelles; le covoiturage est gratuit, mais chaque participant devra assumer les frais de son entrée et de ses consommations sur place.




Passager·ère en co-voiturage
Gratuit

Tu te présentes au point de rencontre et tu feras le trajet avec d’autres étudiant·e·s jusqu’à la cabane à sucre (aller-retour inclus).


⚠️ Important

Les billets servent uniquement à des fins organisationnelles; le covoiturage est gratuit, mais chaque participant devra assumer les frais de son entrée et de ses consommations sur place.




Autre (transport autonome)
Gratuit

Tu te rends directement sur place par tes propres moyens.


⚠️ Important

Les billets servent uniquement à des fins organisationnelles; le covoiturage est gratuit, mais chaque participant devra assumer les frais de son entrée et de ses consommations sur place.



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