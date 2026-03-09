Organisé par
À propos de cet événement
Tu es prêt·e à amener d’autres étudiant·e·s dans ta voiture (départ et retour au point de rencontre).
👉 Le RED t’offre un rabais de 5 $ par personne que tu transportes.
👉 Plus d’informations et le suivi te seront envoyés par courriel.
⚠️ Important
Les billets servent uniquement à des fins organisationnelles; le covoiturage est gratuit, mais chaque participant devra assumer les frais de son entrée et de ses consommations sur place.
Tu te présentes au point de rencontre et tu feras le trajet avec d’autres étudiant·e·s jusqu’à la cabane à sucre (aller-retour inclus).
⚠️ Important
Les billets servent uniquement à des fins organisationnelles; le covoiturage est gratuit, mais chaque participant devra assumer les frais de son entrée et de ses consommations sur place.
Tu te rends directement sur place par tes propres moyens.
⚠️ Important
Les billets servent uniquement à des fins organisationnelles; le covoiturage est gratuit, mais chaque participant devra assumer les frais de son entrée et de ses consommations sur place.
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