Cabane à sucre 🍁

5660 Mnt Gagnon

Terrebonne, QC J5N 1S8, Canada

Membres AÉTSUM
13 $
Ce billet est réservé aux membres de l'AÉTSUM soit les étudiant·e·s des programmes suivants : - Certificat en action communautaire - Baccalauréat en travail social (Montréal-Laval) - D.E.S.S. en travail social - Maîtrise en travail social - Doctorat en travail social

