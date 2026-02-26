Association étudiante du département de géographie de l'Université Laval

Organisé par

Association étudiante du département de géographie de l'Université Laval

À propos de cet événement

Cabane à sucre FFGG & Bio

1925 Chem. Lambert

Saint-Nicolas, QC G7A 2N4, Canada

Membres de l'AÉGUL (Géographie 1er) - Admission
28 $

Entrée; Repas; Dessert; Tire; Autres aménités de type cabane.

Membres de l'AÉFEUL (Foresterie 1er) - Admission
28 $

Entrée; Repas; Dessert; Tire; Autres aménités de type cabane.

Membres de l'AÉGUL (Géomatique 1er) - Admission
28 $

Entrée; Repas; Dessert; Tire; Autres aménités de type cabane.

Membres de l'ALEGG (Géographie 2e-3e) - Admission
28 $

Entrée; Repas; Dessert; Tire; Autres aménités de type cabane.

Membres de l'AFOR (Foresterie 2e-3e) - Admission
28 $

Entrée; Repas; Dessert; Tire; Autres aménités de type cabane.

Membres de l'AGREGE (Géomatique 2e-3e) - Admission
28 $

Entrée; Repas; Dessert; Tire; Autres aménités de type cabane.

Membres de l'AESBUL (Bio 1er) - Admission
48 $

Entrée; Repas; Dessert; Tire; Autres aménités de type cabane.

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