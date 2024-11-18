Cabaret Noctambule: Finale du parcours & Spectacle de variétés

460 Saint-Catherine St W bureau 602

Montreal, QC H3B 1A7, Canada

Admission Générale (Gratuit)
free
Prix d’entrée : Contribution volontaire (PWYC). Les fonds collectés seront remis intégralement aux artistes, et nous vous encourageons également à les soutenir par des pourboires pendant leurs performances. Vous êtes donc invité.e.s à arriver avec de l'argent liquide en mains.

