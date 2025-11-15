Cabarouette - 15 novembre 2025

Organisé par
À propos de cet événement
Tu veux soutenir un peu, mais tu gardes les pieds au sol. (On comprend, c'est la fin de semaine, tu es fatigué).
Tu fais partie de la maison, ton billet est pour nous !
(Par contre, on comptera sur tes applaudissements et ta bonne humeur)
Toujours entre générosité et budget serré, tu marches sur le fil avec style.
On t’applaudit pour ton sens du dosage 👏
Tu lances tes sous dans les airs et ils retombent pile dans la caisse du bonheur collectif 💰✨
Tu sautes sur la planche de la générosité et tu nous envoies direct dans la stratosphère.
On espère juste que quelqu’un t’attend de l’autre côté avec un matelas.
Tu nous inspires par ta générosité, la vie sans toi serait comme faire du monocycle sans roue... Impossible.
Tu as retrouvé les bijoux du Louvre et tu nous les offres sur un plateau d'argent. Désormais nous te vénérons... Tu auras un traitement de luxe lors de la soirée...
