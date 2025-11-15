Ecole nationale de cirque

Ecole nationale de cirque

Cabarouette - 15 novembre 2025

8181 Ave du Cirque

Montreal, QC H1Z 4N9, Canada

Billet standard : Le porteur raqué
5 $

Tu veux soutenir un peu, mais tu gardes les pieds au sol. (On comprend, c'est la fin de semaine, tu es fatigué).

Étudiant.e actuel.le ou membre du personnel de l'ENC
Gratuit

Tu fais partie de la maison, ton billet est pour nous !
(Par contre, on comptera sur tes applaudissements et ta bonne humeur)

L'équilibriste
10 $

Toujours entre générosité et budget serré, tu marches sur le fil avec style.
On t’applaudit pour ton sens du dosage 👏

La jongleuse
15 $

Tu lances tes sous dans les airs et ils retombent pile dans la caisse du bonheur collectif 💰✨

L'artiste de Hula-Hoop
25 $

Tu es partout à la fois, sur la piste, dans la caisse de dons et probablement dans une autre dimension.
Ton énergie défie la physique et notre comptabilité. ❤️



La voltigeuse
50 $

Tu sautes sur la planche de la générosité et tu nous envoies direct dans la stratosphère.
On espère juste que quelqu’un t’attend de l’autre côté avec un matelas.

L'artiste
100 $

Tu nous inspires par ta générosité, la vie sans toi serait comme faire du monocycle sans roue... Impossible.

NOTRE MÉCÈNE
1 000 $

Tu as retrouvé les bijoux du Louvre et tu nous les offres sur un plateau d'argent. Désormais nous te vénérons... Tu auras un traitement de luxe lors de la soirée...

