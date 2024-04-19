Match spécial LIB vs LIQ aux Balcons

14 ans et plus. ATTENTION: le coût du billet est de 10$ pour les 14 ans et plus, MAIS si tu souhaite encourager la LIB de façon plus significative sache que tu peux devenir membre du Fan Club pour 20$ et avoir accès gratuit aux matchs spéciaux et plus de d'autres avantages comme: - consommation gratuite au match du 23 mai pour les 20 PREMIERS FANS. - Écrire un thème pour la saison régulière - Écrire une réplique pour une impro "au bol" du match du 23 mai. - et plus encore à venir! Tu changes d'idée et tu veux devenir Fan? poursuis ta quête en suivant ce lien: https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/5baf56a1-113e-4ac6-846c-bd0283a8bac4

