CAE Vente aux enchères nationale pour la campagne Centraide/United Way 2025
1) Une expérience sur mesure avec notre PDG
1 200 $
Enchère de départ
Misez pour profiter d'une occasion unique de savourer un brunch mémorable à la Terrasse William Gray en compagnie de notre PDG et de sa conjointe Maria, suivi d'une expérience d'achat personnalisée chez Sumesur pour choisir un costume sur mesure pour femme ou pour homme. Cette sortie unique vous offre style, élégance et la possibilité de discuter avec Matt autour de conversations passionnantes et de valeurs communes. Un mélange parfait entre mentorat, mode et générosité. D'une valeur de 2 000 $.
2) Attrapez la fièvre des Canadiens avec Matt Bromberg !
200 $
Enchère de départ
Voici votre chance de vous joindre à Matt et à 3 de vos collègues pour une soirée inoubliable au Centre Bell afin d'assister à un match des Canadiens de Montréal. Partagez votre passion pour les Canadiens, encouragez votre équipe et qui sait, peut-être que vous convertirez Matt en véritable fan! Un match palpitant, une excellente compagnie et une occasion unique de créer des liens – ne manquez pas cette occasion! La date sera déterminée en fonction des disponibilités du président. Valeur de 300 $ par personne.
5) Une soirée savoureuse avec Matt Bromberg et ses collègues
100 $
Enchère de départ
Offrez-vous un délicieux souper chez Milos, organisé par Matt, en compagnie de six de vos collègues, pour une soirée sous le signe de la gastronomie, de vins raffinés et de conversations passionnantes. C'est l'occasion idéale de se détendre, de nouer des liens et de partager des anecdotes dans une ambiance décontractée et conviviale. Trinquons à la bonne compagnie et aux moments mémorables! Valeur de 150 $ par personne.
11) Bouteille de vin sélectionnée du cellier de Nick Leontidis.
85 $
Enchère de départ
Chateauneuf-du-Pape, 1997, Domaine du Vieux Télégraphe, gracieuseté de Nick Leontidis Chef de l'exploitation
12) Jersey de l'équipe canadienne pour le tournoi 4 Nations Face-Off 2025
150 $
Enchère de départ
1 jersey de l'équipe canadienne pour le tournoi 4 Nations Face-Off 2025, un don de Andrew Arnovitz, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d’entreprise.
13) Escapade pour 2 personnes à New York.
1 200 $
Enchère de départ
Misez sur un vol aller-retour pour deux(2) personnes, Montréal - New York, en classe économique, avec Delta Air Lines, incluant 2 nuitées à l’hôtel Marriott - gracieuseté de Carter Copeland, Chef de la Stratégie et de la Performance. (Une valeur de 2 000 $)
14) Soirée VIP avec Hélène V. Gagnon le 10 décembre 2025
75 $
Enchère de départ
Soirée VIP au Pub Royal avec Hélène V. Gagnon le 10 décembre 2025 Découvrez la magie du spectacle musical le plus électrisant du Québec! Entrez dans le monde imaginatif du Pub Royal, une comédie musicale spectaculaire inspirée des plus grands succès des Cowboys Fringants—ainsi que de nouvelles chansons créées spécialement pour ce spectacle. Situé dans le bar le plus farfelu du Québec, cette production mélange musique, danse et arts du cirque pour une soirée inoubliable. Les trois personnes ayant placé la plus haute mise gagneront le lot VIP comprenant : • Collation et boissons avant le spectacle à la Place-des-arts • Un billet à la première rangée au balcon pour le spectacle Pub Royal au Théâtre Maisonneuve • Un spectacle de 2 heures (avec entracte) mettant en vedette : o 7 acteurs et chanteurs charismatiques o 7 danseurs énergiques o 6 artistes de cirque époustouflants o Une soirée de rires, d'émotions et d'art époustouflant Créé par Les 7 doigts de la main et produit par La Tribu, ce spectacle est une célébration de la culture, de la créativité et de la communauté québécoises. Que vous soyez un fan de longue date des Cowboys Fringants ou que vous découvriez leur musique pour la première fois, c'est une soirée que vous n'oublierez pas. Laissez le rideau se lever sur votre prochaine aventure—misez maintenant!
17) Leçon de ski personnalisée avec Pascal à St-Sauveur.
75 $
Enchère de départ
Pascal Grenier a une offre fantastique pour vous cette année : une journée complète de plaisir dans la neige à Saint-Sauveur ! Beaucoup d'entre vous connaissent déjà la passion de Pascal pour les activités de plein air et ses compétences impressionnantes, parfois téméraires, en ski alpin 😜. Le prix comprend une leçon de ski personnalisée donnée par Pascal lui-même, principalement destinée aux débutants, donc pas besoin de vous inquiéter de devoir performer à des niveaux olympiques par la suite 🙂. La leçon sera suivie des séances de ski pour mettre en pratique vos nouvelles compétences. N'oubliez pas d'apporter votre sourire et vos lunettes de soleil, car cette journée promet d'être remplie de plaisir et de rires. En espérant que vous serez plusieurs à miser! Bonne chance pour remporter ce merveilleux prix ! La mise minimale est $75. Alors, préparez-vous pour une aventure enneigée inoubliable !
22) Match de hockey avec Mark Hounsell
150 $
Enchère de départ
ALLEZ! CANADIENS ALLEZ! C'est votre chance de vivre une soirée haute en couleurs alors que le Canadien de Montréal affrontera les Ligthnings de Tampa Bay au Centre Bell, le 9 décembre 2025. Un délicieux souper d'avant-match est inclus. Misez maintenant pour une soirée remplie de bonne nourriture, en bonne compagnie, et d'une action de hockey électrisante avec Mark Hounsell, Chef des affaires juridiques et de la conformité, et secrétaire.
25) Dégustation privée de whisky suivie d’un souper.
75 $
Enchère de départ
Constantino Malatesta, Chef de la direction financière par intérim, propose une expérience de dégustation privée de whisky, guidée par un spécialiste passionné au Bootlegger Cocktail Bar à Montréal. Cette activité unique vous plonge dans l’univers du whisky à travers l’exploration de ses arômes, de son histoire et de ses techniques de dégustation. • Une dégustation privée de whisky animée par un spécialiste. • 5 whiskys présentés et expliqués avec expertise et passion. • L’expérience est disponible pour un minimum de 6 personnes (Dino et 5 autres personnes). • Aucun repas n’est servi durant la dégustation, mais ily aura un dîner par la suite.
30) Souper et match de hockey avec Ruth Jebing
150 $
Enchère de départ
Ruth Jebing (Cheffe de cabinet de Matt Bromberg) vous invite à un souper a 17h aux 3 Brasseurs et une partie de hockey des Canadiens de Montréal au Centre Bell le 20 novembre à 19h dans la section rouge contre les Capitals de Washington.
33) Une soiree degustation avec France et 3 collegues dans la capitale nationale du Canada
100 $
Enchère de départ
Savourez une soirée gastronomique inoubliable dans la capitale nationale du Canada. Vous et trois collègues rejoindrez France Hébert, Présidente de la division Défense et Sécurité (D-S) Canada et responsable de l’Exploitation mondiale, pour un menu dégustation luxueux accompagné de vins soigneusement sélectionnés au célèbre Beckta Dining & Wine, un pilier de la scène culinaire d'Ottawa. Laissez-vous séduire par la cuisine canadienne légendaire, élaborée à partir d'ingrédients locaux de renom, dans l'ambiance élégante de ce restaurant primé. Cette expérience exceptionnelle, d'une valeur de 200 dollars par personne, offre non seulement un festin pour les sens, mais aussi une occasion exclusive de rencontrer l'un de nos dirigeants les plus distingués. Misez dès maintenant pour une soirée placée sous le signe des saveurs, des conversations et des souvenirs inoubliables.
36) Courez et prenez un café avec Marc-Olivier.
50 $
Enchère de départ
ANNULÉ - Entrez dans l'automne – kilomètres, conversation et café avec notre président de la division internationale D&S. Enfilez vos chaussures de course pour vivre une expérience unique alliant mouvement, leadership et plaisir matinal. Cette vente aux enchères vous invite à participer à quatre courses automnales revigorantes, chacune adaptée à votre rythme : choisissez entre 10 km, 7 km ou 5 km. Que vous cherchiez à battre votre record personnel ou que vous souhaitiez simplement profiter des couleurs de l'automne, nous franchirons tous ensemble la ligne d'arrivée. Mais il ne s'agit pas seulement d'une course, c'est aussi l'occasion de partager le parcours avec Marc-Olivier Sabourin, président de division, Défense et Sécurité – International, dont la présence offre une occasion rare de nouer des liens informels et d'avoir des conversations inspirantes. Pas de podium, pas de présentations, juste des foulées et des histoires partagées. Chaque course se termine par une récompense bien méritée : un café fraîchement moulu préparé par votre barista personnel - oui, Marc-Olivier - servi dans l'air frais du matin. Que vous soyez un coureur, un amateur de café ou simplement quelqu'un qui apprécie les moments significatifs en mouvement, c'est l'occasion de créer des liens, de vous ressourcer et de soutenir une grande cause, un pas à la fois. Enchérissez dès maintenant et courons ensemble vers l'automne!
40) Journée de Ski au Mont Orford et après-ski.
100 $
Enchère de départ
Joignez-vous à Steve Lévesque, Vice-président, Ingénierie matérielle, Opérations manufacturières et Services aux installations mondiaux & Emmanuel Levitte, Chef de la Technologie et du Produit, pour une journée de ski au Mont-Orford avec après-ski. C'est l'occasion de profiter des pistes et de soutenir une belle cause! Ce qui est inclus: billet de ski, dîner et après-ski.
44) Soirée hockey avec Alexandre Prévost.
150 $
Enchère de départ
Soirée Hockey avec Alexandre Prévost – le 2 décembre : Canadiens de Montréal vs Sénateurs d’Ottawa Joignez-vous à notre président de la division Aviation d’affaires, Alexandre Prévost, pour une soirée mémorable de hockey et de réseautage ! Cette expérience exclusive comprend : • Un souper avant le match – une occasion décontractée pour échanger avec Alexandre et des collègues. • Des billets de choix pour assister au match entre les Canadiens de Montréal et les Sénateurs d’Ottawa au Centre Bell. • La chance pour trois employés de vivre une soirée unique avec Alexandre, axée sur l’esprit d’équipe, l’accès au leadership et des moments inoubliables. Misez dès maintenant pour courir la chance de faire partie de l’action!
47) Certificat-cadeau pour le Spa Scandinave.
100 $
Enchère de départ
Certificat-cadeau d'une valeur de 200 $ à Spa Scandinave. courtesy of Diane Valerio, Vice-président Solutions intégrées.
48) Soirée libanaise à Montréal avec Michel.
100 $
Enchère de départ
Rejoignez notre président de la division d'Aviation commerciale pour une soirée libanaise raffinée, le tout pour une bonne cause! Découvrez les saveurs du Liban revisitées avec une touche moderne au Shay, l'un des restaurants libanais les plus tendances de Montréal. Cette soirée exclusive vous invite à partager un dîner convivial avec Michel, notre président de la division Aviation commerciale, accompagné d'Aline Massouh, directrice des affaires publiques et communications mondiales – un duo dont vous connaissez sans doute les échanges animés lors des réunions trimestrielles de Michel. Si vous appréciez leur dynamisme sur scène, vous aimerez tout autant leurs conversations à table, cette fois-ci autour d'un mezze plutôt qu'avec des micros. Attendez-vous à une cuisine délicieuse, à des échanges passionnants et peut-être même à l’occasion de poser à Michel les questions que vous avez toujours voulu lui poser. Au cours de la soirée, vous dégusterez un menu raffiné composé de mezze, de spécialités grillées et de desserts gourmands, le tout dans un cadre alliant tradition et élégance contemporaine. Option bonus : vous vous sentez d'humeur aventureuse ? Prolongez la soirée et enrichissez votre expérience avec une chicha après le repas au salon Kenza situé à proximité. Misez un petit extra et profitez pleinement de l'ambiance libanaise ! Que vous soyez un fin gourmet, un amateur de bonne compagnie ou simplement à la recherche d'une soirée unique à Montréal, c'est l'occasion de passer une soirée mémorable en excellente compagnie, tout en soutenant une bonne cause. Réservez votre place, c'est une expérience à savourer !
52) Randonnée en montagne et souper
100 $
Enchère de départ
Joignez-vous à Dean Fisher, Vice-président, Stratégie mondiale clients et relations OEM et François Dubé, Vice-président, Produits, Services après-vente et Service à la clientèle – Aviation civile , pour une randonnée et un souper inoubliables. Nous nous rencontrerons à la montagne (Laurentides ou Cantons-de-l'Est) en après-midi pour une randonnée de niveau intermédiaire. Après l'activité, nous nous rendrons dans un restaurant local pour un bon souper et une très belle soirée. Au plaisir de vous retrouver pour une vue magnifique au sommet et des conversations agréables au bar !
56) Soirée en Amoureux
175 $
Enchère de départ
Le couple peut choisir son restaurant préféré pour un délicieux souper, suivi d'un film ou d'une pièce de théâtre de leur choix.- gracieuseté de Merrill Stoddard, Président de division, Défense et Sécurité – États-Unis
57) 2022 Bouteille de Passalacqua Ranch Dry Creek Valley
75 $
Enchère de départ
1 bouteille de Passalacqua Ranch Dry Creek Valley Cabernet Sauvignon 2022 – Sonoma, Californie. Disponible uniquement au vignoble. gracieuseté de Marie-Josée Henri, Vice-présidente, Affaires juridiques
58) Aventure Kayak à Val-David (Laurentides)
150 $
Enchère de départ
Joanna Szymczyk Vice-Presidente, Services Professionels Flightscape et Marine Messin, Vice-Présidente Ressouces humaines Défense & Sécurité et Services Mondiaux sont ravies de vous offrir une expérience exclusive : une balade en kayak de 2h30 sur la magnifique Rivière du Nord a Val-David, suivie d’une promenade à vélo de 30 minutes à travers des paysages à couper le souffle. Au fil de l’eau et des sentiers, nous partagerons des histoires, des rires et des moments uniques dans un cadre paisible et inspirant. C’est l’occasion parfaite de vous évader, de vous ressourcer… et de vivre une expérience privilégiée en excellente compagnie ! Misez dès maintenant pour avoir la chance de vivre cette aventure avec nous — on a hâte de vous y retrouver !
62) Dégustation de vin exclusive
100 $
Enchère de départ
Plongez dans l’univers exclusif des vins d’importation privée avec Les vins Balthazard. Animée par Marie-Christine Bernier, responsable des opérations et détentrice de la certification Wine & Spirit Education Trust de niveau III, cette soirée vous fera découvrir cinq vins uniques d’importation privée, soigneusement sélectionnés. Vous serez accompagnés par Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, et de Marie-Christine Cloutier, vice-présidente, Stratégie, Performance et Marketing. Au programme : des dégustations raffinées, des bouchées gourmandes et des récits captivants sur les producteurs, pour une expérience sensorielle inoubliable.
65) EDégustation de vin exclusive
100 $
Enchère de départ
Plongez dans l’univers exclusif des vins d’importation privée avec Les vins Balthazard. Animée par Marie-Christine Bernier, responsable des opérations et détentrice de la certification Wine & Spirit Education Trust de niveau III, cette soirée vous fera découvrir cinq vins uniques d’importation privée, soigneusement sélectionnés. Vous serez accompagnés par Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, et de Marie-Christine Cloutier, vice-présidente, Stratégie, Performance et Marketing. Au programme : des dégustations raffinées, des bouchées gourmandes et des récits captivants sur les producteurs, pour une expérience sensorielle inoubliable.
68) Visite du vignoble Courville & coffret cadeau de vin MUSE
150 $
Enchère de départ
Offrez-vous une découverte! Ce prix comprend une bouteille de vin mousseux, deux élégantes flûtes à champagne, ainsi que deux billets pour une visite-dégustation. Le vignoble est situé dans les Cantons de l’Est, dans un paysage exceptionnel face au lac Brome. Le vin « MUSE », élaboré selon la méthode champenoise traditionnelle à partir du cépage St-Pépin, se distingue par ses bulles fines, sa richesse aromatique et sa belle persistance en bouche. À boire quand vous avez envie de célébrer la vie. La visite-dégustation vous permettra de découvrir les vins réputés du Vignoble Courville et ses installations viticoles. Propriété de la famille d’un de nos collègues, le vignoble organise multiples activités et bien qu'elles soient principalement offertes durant la haute saison (juillet à septembre), le charme du lieu et la qualité des produits valent le détour en tout temps. gracieuseté de Maya Hourani, Vice-présidente, Rémunération globale et Opérations RH
70) Une partie de tennis
50 $
Enchère de départ
rejoindre Bernard Ross (Vice-président, Gestion des achats et des approvisionnements mondiaux ), pour une Amical ou compétitif, à vous de choisir ! Profitez de deux heures de tennis en double avec moi et trois participants chanceux au Centre de tennis Îles-des-Sœurs. Après le match, rejoignez-nous pour un brunch relaxant sur place afin de terminer cette matinée amusante et active.
73) Visite gastronomique du Mile End
75 $
Enchère de départ
Misez pour avoir la chance de rejoindre David Nemes, ( Vice-président et directeur juridique, D&S International et Canada ) dans une aventure culinaire délicieuse et originale à travers le quartier emblématique du Mile End à Montréal, réputé pour ses restaurants légendaires et son charme local. Cette visite gastronomique exclusive comprend : - Le duel des meilleurs bagels : St-Viateur contre Fairmount - c'est vous qui décidez du gagnant! - Une pause gnocchi chez Drogheria Fine - Le classique Wilensky Special - Un moment de détente à l'Alphabet Café - Les douceurs de Bernie Beigne - Une dernière gourmandise à la Boulangerie Cheskie Attendez-vous à de la bonne cuisine, des débats animés et des anecdotes de David pendant que vous explorez l'un des quartiers les plus savoureux de Montréal. Les trois meilleurs enchérisseurs remporteront une place, alors venez avec votre appétit et votre esprit de compétition!
