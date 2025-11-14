CAE Vente aux enchères nationale pour la campagne Centraide/United Way 2025

Rejoignez notre président de la division d'Aviation commerciale pour une soirée libanaise raffinée, le tout pour une bonne cause! Découvrez les saveurs du Liban revisitées avec une touche moderne au Shay, l'un des restaurants libanais les plus tendances de Montréal. Cette soirée exclusive vous invite à partager un dîner convivial avec Michel, notre président de la division Aviation commerciale, accompagné d'Aline Massouh, directrice des affaires publiques et communications mondiales – un duo dont vous connaissez sans doute les échanges animés lors des réunions trimestrielles de Michel. Si vous appréciez leur dynamisme sur scène, vous aimerez tout autant leurs conversations à table, cette fois-ci autour d'un mezze plutôt qu'avec des micros. Attendez-vous à une cuisine délicieuse, à des échanges passionnants et peut-être même à l’occasion de poser à Michel les questions que vous avez toujours voulu lui poser. Au cours de la soirée, vous dégusterez un menu raffiné composé de mezze, de spécialités grillées et de desserts gourmands, le tout dans un cadre alliant tradition et élégance contemporaine. Option bonus : vous vous sentez d'humeur aventureuse ? Prolongez la soirée et enrichissez votre expérience avec une chicha après le repas au salon Kenza situé à proximité. Misez un petit extra et profitez pleinement de l'ambiance libanaise ! Que vous soyez un fin gourmet, un amateur de bonne compagnie ou simplement à la recherche d'une soirée unique à Montréal, c'est l'occasion de passer une soirée mémorable en excellente compagnie, tout en soutenant une bonne cause. Réservez votre place, c'est une expérience à savourer !

Rejoignez notre président de la division d'Aviation commerciale pour une soirée libanaise raffinée, le tout pour une bonne cause! Découvrez les saveurs du Liban revisitées avec une touche moderne au Shay, l'un des restaurants libanais les plus tendances de Montréal. Cette soirée exclusive vous invite à partager un dîner convivial avec Michel, notre président de la division Aviation commerciale, accompagné d'Aline Massouh, directrice des affaires publiques et communications mondiales – un duo dont vous connaissez sans doute les échanges animés lors des réunions trimestrielles de Michel. Si vous appréciez leur dynamisme sur scène, vous aimerez tout autant leurs conversations à table, cette fois-ci autour d'un mezze plutôt qu'avec des micros. Attendez-vous à une cuisine délicieuse, à des échanges passionnants et peut-être même à l’occasion de poser à Michel les questions que vous avez toujours voulu lui poser. Au cours de la soirée, vous dégusterez un menu raffiné composé de mezze, de spécialités grillées et de desserts gourmands, le tout dans un cadre alliant tradition et élégance contemporaine. Option bonus : vous vous sentez d'humeur aventureuse ? Prolongez la soirée et enrichissez votre expérience avec une chicha après le repas au salon Kenza situé à proximité. Misez un petit extra et profitez pleinement de l'ambiance libanaise ! Que vous soyez un fin gourmet, un amateur de bonne compagnie ou simplement à la recherche d'une soirée unique à Montréal, c'est l'occasion de passer une soirée mémorable en excellente compagnie, tout en soutenant une bonne cause. Réservez votre place, c'est une expérience à savourer !

Plus de détails...