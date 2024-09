Soirée Cabane à sucre 2024 AEBBIUM

Venez passer votre Soirée à la cabane à sucre avec votre association étudiante de Biochimie et Bio-informatique! 🎊 Le prix d'entrée est de 43,49$ + taxes et ça inclus la nourriture à volonté, la fermette, etc.



Entrée

Soupe aux pois à l’ancienne

Petits pains chauds

Cretons

Salade de chou

Repas principal

Omelettes soufflées

Jambon à l’érable

Pommes de terre frites en cubes

Saucisses fumées dans le sirop

Bines

Oreilles de crisse

Dessert