Solidarité Montérégie Amérique Centrale SMAC

Offert par

Solidarité Montérégie Amérique Centrale SMAC

À propos de cette boutique

Café

Bio Uno Espresso (Grains)
17 $

Notre mélange bioéquitable BIO UNO n’est pas un compromis. Il offre le même niveau élevé de qualité et de puissance que nos autres espressos.

Sac de 500g.

0
Bio Uno Espresso (Mouture Espresso)
17 $

Notre mélange bioéquitable BIO UNO n’est pas un compromis. Il offre le même niveau élevé de qualité et de puissance que nos autres espressos.

Sac de 500g.

0
Bio Due Espresso (Grains)
17 $

Le Bio Due est un mélange espresso très goûteux, aux notes de chocolat.

Sac de 500g.

0
Bio Due Espresso (Mouture Espresso)
17 $

Le Bio Due est un mélange espresso très goûteux, aux notes de chocolat.

Sac de 500g.

0
Bio Tre Espresso (Grains)
17 $

Sa torréfaction noire lui offrent des notes riches et caramélisées. Il est donc parfait pour les amoureux de cafés intenses!

Sac de 500g.

0
Bio Tre Espresso (Mouture Espresso)
17 $

Sa torréfaction noire lui offrent des notes riches et caramélisées. Il est donc parfait pour les amoureux de cafés intenses!

Sac de 500g.

0
Bio Uno Filtre (Grains)
17 $

Des arômes floraux tels que la fleur d’amandier ou celle de pommier, très facile à boire, le Bio uno est une excellente porte d’entrée dans le monde des cafés biologiques.

Sac de 500g.

0
Bio Uno Filtre (Mouture Filtre)
17 $

Des arômes floraux tels que la fleur d’amandier ou celle de pommier, très facile à boire, le Bio uno est une excellente porte d’entrée dans le monde des cafés biologiques.

Sac de 500g.

0
Bio Due Filtre (Grains)
17 $

Le Bio Due offre un goût corsé et complet, grâce à sa torréfaction mi-noire. Un côté tannique rappelant les bons vins ainsi que des arômes de cacao, de pain de seigle et de miel se dégagent de cet assemblage.

Sac de 500g.

0
Bio Due Filtre (Mouture Filtre)
17 $

Le Bio Due offre un goût corsé et complet, grâce à sa torréfaction mi-noire. Un côté tannique rappelant les bons vins ainsi que des arômes de cacao, de pain de seigle et de miel se dégagent de cet assemblage.

Sac de 500g.

0
Décaféiné (Grains)
17 $

Ce savoureux café est décaféiné naturellement par la méthode à l'eau suisse. Rond et équilibré, il est torréfié mi-noir et présente une légère pointe d’acidité et des notes de dégustation rappelant la cerise noire.

Sac de 500g.

0
Décaféiné (Mouture Espresso)
17 $

Ce savoureux café est décaféiné naturellement par la méthode à l'eau suisse. Rond et équilibré, il est torréfié mi-noir et présente une légère pointe d’acidité et des notes de dégustation rappelant la cerise noire.

Sac de 500g.

0
Décaféiné (Mouture Filtre)
17 $

Ce savoureux café est décaféiné naturellement par la méthode à l'eau suisse. Rond et équilibré, il est torréfié mi-noir et présente une légère pointe d’acidité et des notes de dégustation rappelant la cerise noire.
Sac de 500g.

0

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!