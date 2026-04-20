Café-Bingo Le Sillage

Cette option est disponible seulement avant le première événement soit avant le 14 juin 2026. Vous aurez accès aux 4 événement. Vous donnes droit à 2 biscuits, café ou jus à volonté par événement et 10 coupons pour le tirage d’une carte-cadeau de 100 $ qui sera fait lors du dernier événement qui aura lieu le 28 février 2027