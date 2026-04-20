Le Sillage

Organisé par

Le Sillage

À propos de cet événement

Café-Bingo Le Sillage

7575 Boul. Henri-Bourassa

Québec, QC G1H 7K4, Canada

Combo collation + boisson + 1 carte
12 $

Vous donnes droit à 2 biscuits, café ou jus à volonté et un coupon pour le tirage d’une carte-cadeau de 100 $ qui sera fait lors du dernier événement qui aura lieu le 28 février 2027

Forfait multi-événement (4 événements)
45 $

Cette option est disponible seulement avant le première événement soit avant le 14 juin 2026. Vous aurez accès aux 4 événement. Vous donnes droit à 2 biscuits, café ou jus à volonté par événement et 10 coupons pour le tirage d’une carte-cadeau de 100 $ qui sera fait lors du dernier événement qui aura lieu le 28 février 2027

Achat de carte supplémentaire
6 $

Achat de carte supplémentaire

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