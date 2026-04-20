Café-Bingo Le Sillage

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À propos de cet événement
Vous donnes droit à 2 biscuits, café ou jus à volonté et un coupon pour le tirage d’une carte-cadeau de 100 $ qui sera fait lors du dernier événement qui aura lieu le 28 février 2027
Cette option est disponible seulement avant le première événement soit avant le 14 juin 2026. Vous aurez accès aux 4 événement. Vous donnes droit à 2 biscuits, café ou jus à volonté par événement et 10 coupons pour le tirage d’une carte-cadeau de 100 $ qui sera fait lors du dernier événement qui aura lieu le 28 février 2027
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