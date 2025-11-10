Les Aidants du Haut-Saint-Laurent (LAHSL)

Les Aidants du Haut-Saint-Laurent (LAHSL)

Café-causerie Tout proche aidants - Pause dîner

52 Rue Lambton

Ormstown, QC J0S 1K0, Canada

La Française
17,50 $

Pain baguette, jambon, brie, oignon confit, moutarde au miel

L'Italienne
17,50 $

Pain Focaccia, prosciutto, bocconcini, tomates, roquette, mayo au pesto

La Classique au Poulet
15,95 $

Pain, panini, poulet, bacon, fromage, salade

La Classique au Jambon
15,95 $

Pain panini, jambon, fromage suisse, salade, moutarde de dijon

La Wrapper Classique
14,95 $

Pain Wrap mélange poulet et cannerberge, salade

La Végétarienne
14,95 $

Pain wrap, tofu asiatique, salade, oignon rouge, carottes

La Wrapper PC
14,95 $

Poulet, bacon, fromage, salade, chipotle

La Mini Classique
10 $

Sandwich poulet, oeuf ou jambon

J'amène mon lunch
Gratuit

Gratuit

