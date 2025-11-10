Café-causerie Tout proche aidants - Pause dîner

Organisé par
À propos de cet événement
Pain baguette, jambon, brie, oignon confit, moutarde au miel
Pain Focaccia, prosciutto, bocconcini, tomates, roquette, mayo au pesto
Pain, panini, poulet, bacon, fromage, salade
Pain panini, jambon, fromage suisse, salade, moutarde de dijon
Pain Wrap mélange poulet et cannerberge, salade
Pain wrap, tofu asiatique, salade, oignon rouge, carottes
Poulet, bacon, fromage, salade, chipotle
Sandwich poulet, oeuf ou jambon
Gratuit
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!