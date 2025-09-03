Café étude

Soutien spirituel

Le café-étude offre un cadre pour avancer dans ses travaux scolaires, avec des temps d’étude en silence, des pauses guidées et des outils inspirés de la tradition ignacienne (relecture, ancrage, clarification des priorités, etc.).

Aucune préparation nécessaire. Ouvert à toutes et tous.

Animation : Myriam Bourget

Dates : Les mercredis soirs 24 sept. – 15 oct. – 12 nov. – 3 déc. de 18 h à 21 h

Lieu : Centre de spiritualité Manrèse

Frais : 10 $ par rencontre (prix étudiant)

Renseignements et inscription :

[email protected]

418-653-6353 poste 102