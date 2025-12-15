Centre de spiritualité Manrèse

Centre de spiritualité Manrèse

Café étude (H-P 2026)

Café étude (par rencontre)
Soutien spirituel

Le café-étude offre un cadre pour avancer dans ses travaux scolaires, avec des temps d’étude en silence, des pauses guidées et des outils inspirés de la tradition ignacienne (relecture, ancrage, clarification des priorités, etc.).

Aucune préparation nécessaire. Ouvert à toutes et tous.

Animation : Myriam Bourget
Dates : Les mercredis soirs 24 sept. – 15 oct. – 12 nov. – 3 déc. de 18 h à 21 h
Lieu : Centre de spiritualité Manrèse
Frais : 10 $ par rencontre (prix étudiant)

Renseignements et inscription :
[email protected]
418-653-6353 poste 102

Café étude (pour la série de 8 rencontres)
