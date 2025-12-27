Café (pivot)

Offert par
Notre mélange bioéquitable BIO UNO n’est pas un compromis. Il offre le même niveau élevé de qualité et de puissance que nos autres espressos.
Sac de 500g.
Le Bio Due est un mélange espresso très goûteux, aux notes de chocolat.
Sac de 500g.
Sa torréfaction noire lui offrent des notes riches et caramélisées. Il est donc parfait pour les amoureux de cafés intenses!
Sac de 500g.
Des arômes floraux tels que la fleur d’amandier ou celle de pommier, très facile à boire, le Bio uno est une excellente porte d’entrée dans le monde des cafés biologiques.
Sac de 500g.
Le Bio Due offre un goût corsé et complet, grâce à sa torréfaction mi-noire. Un côté tannique rappelant les bons vins ainsi que des arômes de cacao, de pain de seigle et de miel se dégagent de cet assemblage.
Sac de 500g.
Ce savoureux café est décaféiné naturellement par la méthode à l'eau suisse. Rond et équilibré, il est torréfié mi-noir et présente une légère pointe d’acidité et des notes de dégustation rappelant la cerise noire.
Sac de 500g.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!