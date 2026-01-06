Café-rencontre

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👉 L’inscription est gratuite, mais requise pour faciliter l’organisation.

👉 Chaque participant est responsable de ses achats sur place.

👉 Bonne nouvelle : l’organisme remettra 5 $ par participant membre actif présent lors de l’activité.

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