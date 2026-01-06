SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES SECTION CHAUDIERE-APPALACHES

Organisé par

SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES SECTION CHAUDIERE-APPALACHES

À propos de cet événement

Café-rencontre

1810 Rte des Rivières #101

Saint-Nicolas, QC G7A 2P6, Canada

Admission générale
Gratuit

Confirme ta présence à notre café-rencontre dans une ambiance conviviale et chaleureuse ☕

👉 L’inscription est gratuite, mais requise pour faciliter l’organisation.
👉 Chaque participant est responsable de ses achats sur place.
👉 Bonne nouvelle : l’organisme remettra 5 $ par participant membre actif présent lors de l’activité.

Au plaisir de partager ce moment avec toi!

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!