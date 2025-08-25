Centre culturel islamique de Québec

Organisé par

Centre culturel islamique de Québec

À propos de cet événement

Café-rencontre entre convertis

2877 Ch Ste-Foy

Québec, QC G1V 1W3, Canada

Admission générale
Gratuit

L'activité est gratuite ! Cependant, vous avez la possibilité de faire un don selon vos moyens, si vous le désirez. Les fonds récoltés pour cet événement serviront à financer des services pour les convertis (apprentissage, don de coran, etc).


Cela constitue une sadaqa jariya (aumôme continue) !

Admission générale - Contribution volontaire
5 $

L'activité est gratuite ! Cependant, vous avez la possibilité de faire un don selon vos moyens, si vous le désirez. Les fonds récoltés pour cet événement serviront à financer des services pour les convertis (apprentissage, don de coran, etc).


Cela constitue une sadaqa jariya (aumôme continue) !

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!