Café-rencontre entre convertis

Organisé par
À propos de cet événement
L'activité est gratuite ! Cependant, vous avez la possibilité de faire un don selon vos moyens, si vous le désirez. Les fonds récoltés pour cet événement serviront à financer des services pour les convertis (apprentissage, don de coran, etc).
Cela constitue une sadaqa jariya (aumôme continue) !
L'activité est gratuite ! Cependant, vous avez la possibilité de faire un don selon vos moyens, si vous le désirez. Les fonds récoltés pour cet événement serviront à financer des services pour les convertis (apprentissage, don de coran, etc).
Cela constitue une sadaqa jariya (aumôme continue) !
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!