Centre culturel islamique de Québec

Organisé par

Centre culturel islamique de Québec

À propos de cet événement

Atelier peinture & café entre soeurs | 17-35 ans

2877 Ch Ste-Foy

Québec, QC G1V 1W3, Canada

Admission générale
Gratuit

L'activité est gratuite ! Cependant, vous avez la possibilité de faire un don selon vos moyens, si vous le désirez. Les fonds récoltés pour cet événement permettront de rembourser les frais associés à cette activité.



Admission générale - Contribution volontaire
5 $

L'activité est gratuite ! Cependant, vous avez la possibilité de faire un don selon vos moyens, si vous le désirez. Les fonds récoltés pour cet événement permettront de rembourser les frais associés à cette activité.


Admission générale - Contribution volontaire
10 $

L'activité est gratuite ! Cependant, vous avez la possibilité de faire un don selon vos moyens, si vous le désirez. Les fonds récoltés pour cet événement permettront de rembourser les frais associés à cette activité.


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