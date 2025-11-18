Calendrier Brimbalante 2026

Offert par
Option EXPRESS
Nous recevrez votre calendrier à domicile d'ici au 23 décembre. Parfait pour un cadeau à glisser sous le sapin !
Calendrier 2026
avec 12 illustrations originales
Papier cartonné
Prix de base 34,78$
Taxes 5,22$
Livraison 5$
-----
Total : 45,00 $
Option MOINS URGENTE
Nous recevrez votre calendrier à domicile début janvier. Parfait pour les moins pressés!
Calendrier 2026
avec 12 illustrations originales
Papier cartonné
Prix de base 29,50$
Taxes 4,42$
Livraison 5$
-----
Total : 38,92 $
À récupérer au bureau de Brimbalante au retour des vacances *sur prise de RV uniquement
Calendrier 2026
avec 12 illustrations originales
Papier cartonné
Prix de base 29,50$
Taxes 4,42$
_______
TOTAL 33,92$
