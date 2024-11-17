Calendriers 2025 RSA / RSA 2025 Calendars

Calendrier mural (8 1/2 x 11) à 22.50$ * Les frais postaux sont inclus dans le prix. Svp prévoir 2 semaines pour recevoir les calendriers, nous faisons de notre mieux et sommes tous bénévoles! * Wall calendar (8 1/2 x 11) 22.50$ * Delivery fees are included. Please allow 2 weeks to get the calendars, we are all volunteers and doing our best! *
Calendrier mural (8 1/2 x 11) à 22.50$ * Les frais postaux sont inclus dans le prix. Svp prévoir 2 semaines pour recevoir les calendriers, nous faisons de notre mieux et sommes tous bénévoles! * Wall calendar (8 1/2 x 11) 22.50$ * Delivery fees are included. Please allow 2 weeks to get the calendars, we are all volunteers and doing our best! *
Calendrier de table / Desk calendar
16 $
Calendrier de table (5 1/2 x 8) à 16$ * Les frais postaux sont inclus dans le prix. Svp prévoir 2 semaines pour recevoir les calendriers, nous faisons de notre mieux et sommes tous bénévoles! * Desk calender (5 1/2 x 8) 16$ * Delivery fees are included. Please allow 2 weeks to get the calendars, we are all volunteers and doing our best! *
Calendrier de table (5 1/2 x 8) à 16$ * Les frais postaux sont inclus dans le prix. Svp prévoir 2 semaines pour recevoir les calendriers, nous faisons de notre mieux et sommes tous bénévoles! * Desk calender (5 1/2 x 8) 16$ * Delivery fees are included. Please allow 2 weeks to get the calendars, we are all volunteers and doing our best! *
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