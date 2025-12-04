Câlins & Causeries (hiver-printemps 2026)

Offert par
12 ateliers
Devenir parent
Le développement de la communication et la stimulation du langage au quotidien
Les finances familiales, avec invitée (conseillère en éducation financière)
Le couple post-partum
Petits humains et animaux, le bonheur partagé
Sorties et ressources à partager
Routines et petits rituels : partagez vos trucs
Bien manger et alléger sa charge mentale en cuisine avec Sophie de Mamalova (doula et cheffe postnatale)
Apaiser bébé et se détendre : partageons nos trucs
Parler et lire avec bébé : vos astuces et découvertes
Découvrir et jouer avec bébé: vos idées et expériences
Quoi faire cet été
