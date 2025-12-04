La Maison de la famille de Brossard

Câlins & Causeries (hiver-printemps 2026)

Session complète
Gratuit

12 ateliers

16 janvier - 9h30 à 11h30
Gratuit

Devenir parent

30 janvier - 9h30 à 11h30
Gratuit

Le développement de la communication et la stimulation du langage au quotidien

13 février - 9h30 à 11h30
Gratuit

Les finances familiales, avec invitée (conseillère en éducation financière)

27 février - 9h30 à 11h30
Gratuit

Le couple post-partum

13 mars - 9h30 à 11h30
Gratuit

Petits humains et animaux, le bonheur partagé

27 mars - 9h30 à 11h30
Gratuit

Sorties et ressources à partager

10 avril - 9h30 à 11h30
Gratuit

Routines et petits rituels : partagez vos trucs

24 avril - 9h30 à 11h30
Gratuit

Bien manger et alléger sa charge mentale en cuisine avec Sophie de Mamalova (doula et cheffe postnatale)

8 mai - 9h30 à 11h30
Gratuit

Apaiser bébé et se détendre : partageons nos trucs

22 mai - 9h30 à 11h30
Gratuit

Parler et lire avec bébé : vos astuces et découvertes

5 juin - 9h30 à 11h30
Gratuit

Découvrir et jouer avec bébé: vos idées et expériences

12 juin - 9h30 à 11h30
Gratuit

Quoi faire cet été

