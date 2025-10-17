Cameroonian Youth Association of Calgary Red carpet Gala

Calgary

AB, Canada

Gala & Red Carpet Early Bird Ticket
CA$45
ticketing.rate.earlyBirdChip

Early bird/ Discounted price for Members of Youth Communities


To be used to get a single admission into the Gala Hall

Gala & Red Carpet Ticket
CA$60

Gala Admission tickets Tier I.

To be used to get a single admission into the Gala Hall

Bronze Table Package
CA$500
groupTicketCaption

Reserved Table Package

1 Hennessy/ Bumbu

2 Red Wine

5 can coke/sprite

5 water

Silver Table Package
CA$800
groupTicketCaption

Reserved Table Package

1 Hennessy/ Bumbu

2 Red Wine

8 can coke/sprite

8 water

Platinum Table Package
CA$1,500
groupTicketCaption

Reserved Table Package

1 Don Julio

1 Black/Red Label

1 Hennessy/ Bumbu

2 Red Wine

12 beer

12 can coke/sprite

8 water

common:zeffyTipDisclaimerTicketing