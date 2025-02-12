Camp Cuistots en herbe 2025

Si vous inscrivez votre jeune aux 7 semaines du Camp Cuistots, la Maison des jeunes de Sainte-Foy vous fera un remboursement de 70,00$.
Nous sommes désolés des inconvénients que cela peut entraîner, mais ceci nous permet de mieux gérer les places offertes puisqu'elles sont limitées.
VOIR DOCUMENT EN PIÈCE JOINTE SUR LA PAGE D'ACCUEIL POUR LA PROGRAMMATION DE CHAQUE SEMAINE.
Semaine du 7 au 11 juillet
CA$60
Semaine du 14 au 18 juillet
CA$60
Semaine du 21 au 25 juillet
CA$60
Semaine du 28 juillet au 1er août
CA$60
Semaine du 4 au 8 août
CA$60
Semaine du 11 au 15 août
CA$60
EXXXXXTRA CAMPING! - 18 au 22 août
CA$75
Les détails du camping et des activités seront disponibles à la fin du mois de juillet.
