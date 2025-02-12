Camp Cuistots en herbe 2025

Si vous inscrivez votre jeune aux 7 semaines du Camp Cuistots, la Maison des jeunes de Sainte-Foy vous fera un remboursement de 70,00$. Nous sommes désolés des inconvénients que cela peut entraîner, mais ceci nous permet de mieux gérer les places offertes puisqu'elles sont limitées. VOIR DOCUMENT EN PIÈCE JOINTE SUR LA PAGE D'ACCUEIL POUR LA PROGRAMMATION DE CHAQUE SEMAINE.

Si vous inscrivez votre jeune aux 7 semaines du Camp Cuistots, la Maison des jeunes de Sainte-Foy vous fera un remboursement de 70,00$. Nous sommes désolés des inconvénients que cela peut entraîner, mais ceci nous permet de mieux gérer les places offertes puisqu'elles sont limitées. VOIR DOCUMENT EN PIÈCE JOINTE SUR LA PAGE D'ACCUEIL POUR LA PROGRAMMATION DE CHAQUE SEMAINE.

seeMoreDetailsMobile