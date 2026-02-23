La Maison des jeunes l'Envol de Sainte-Foy

Organisé par

La Maison des jeunes l'Envol de Sainte-Foy

À propos de cet événement

Camp Cuistots en herbe 2026

873 Rte de l'Église

Québec, QC G1V 3T7, Canada

Semaine du 29 juin au 3 juillet
60 $

Voir la programmation pour la liste des activités hebdomadaires.

Puisque nous ne sommes pas considérés comme camp de jour, sachez que le remboursement est possible uniquement si l'annulation se fait 2 semaines avant le début de la semaine d'inscription.

Lors de cette semaine, il n'y a pas de camp mercredi le 1er juillet.

Semaine du 6 au 10 juillet
60 $

Voir la programmation pour la liste des activités hebdomadaires.

Puisque nous ne sommes pas considérés comme camp de jour, sachez que le remboursement est possible uniquement si l'annulation se fait 2 semaines avant le début de la semaine d'inscription.

Semaine du 13 au 17 juillet
60 $

Voir la programmation pour la liste des activités hebdomadaires.

Puisque nous ne sommes pas considérés comme camp de jour, sachez que le remboursement est possible uniquement si l'annulation se fait 2 semaines avant le début de la semaine d'inscription.

Semaine du 20 au 24 juillet
60 $

Voir la programmation pour la liste des activités hebdomadaires.

Puisque nous ne sommes pas considérés comme camp de jour, sachez que le remboursement est possible uniquement si l'annulation se fait 2 semaines avant le début de la semaine d'inscription.

Semaine du 27 au 31 juillet
60 $

Voir la programmation pour la liste des activités hebdomadaires.

Puisque nous ne sommes pas considérés comme camp de jour, sachez que le remboursement est possible uniquement si l'annulation se fait 2 semaines avant le début de la semaine d'inscription.

Semaine du 3 au 7 août
60 $

Voir la programmation pour la liste des activités hebdomadaires.

Puisque nous ne sommes pas considérés comme camp de jour, sachez que le remboursement est possible uniquement si l'annulation se fait 2 semaines avant le début de la semaine d'inscription.

Semaine du 10 au 14 août
60 $

Voir la programmation pour la liste des activités hebdomadaires.

Puisque nous ne sommes pas considérés comme camp de jour, sachez que le remboursement est possible uniquement si l'annulation se fait 2 semaines avant le début de la semaine d'inscription.

EXXXXXTRA CAMPING! - 17 au 20 août
80 $

Les détails du camping et des activités seront disponibles à la fin du mois de juillet.


Puisque nous ne sommes pas considérés comme camp de jour, sachez que le remboursement est possible uniquement si l'annulation se fait 2 semaines avant le début de la semaine d'inscription.

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