Camp Cuistots en herbe 2026

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À propos de cet événement
Voir la programmation pour la liste des activités hebdomadaires.
Puisque nous ne sommes pas considérés comme camp de jour, sachez que le remboursement est possible uniquement si l'annulation se fait 2 semaines avant le début de la semaine d'inscription.
Lors de cette semaine, il n'y a pas de camp mercredi le 1er juillet.
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Les détails du camping et des activités seront disponibles à la fin du mois de juillet.
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