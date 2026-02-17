Camp de base Printemps 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Le prix suggéré pour le séjour comprend : 2 nuitées, tous les repas, des collations, le matériel pour le séjour, l'accompagnement et les activités.
600$+tx
Quand ta situation financière actuelle est un frein à ta participation, on t’invite à te donner la permission de choisir le prix budget serré pour le séjour. Cela comprend : 2 nuitées, tous les repas, des collations, le matériel pour le séjour, l'accompagnement et les activités.
350 $ +tx
Le prix donner au suivant peut faire toute la différence. Ce prix est légèrement plus élevé et contribue à rendre le prix budget serré possible et de donner un coup de pouce à la mission de Quatre-Chemins. Cela comprend : 2 nuitées, tous les repas, des collations, le matériel pour le séjour, l'accompagnement et les activités.
600 $ +tx ET une contribution additionnelle de 310 $ (un reçu d'impôt sera émis pour la portion don)
Quand ta situation financière actuelle est un frein à ta participation, on t’invite à te donner la permission de choisir le prix budget précaire pour le séjour. On te demande un dépôt pour réserver ta place. Le dépôt te sera remboursé en entier, suite à ta participation. Si tu annules ta participation après le 30 septembre, le dépôt servira à couvrir une partie des frais engagés par Quatre-Chemins. Cela comprend : 2 nuitées, tous les repas, des collations, le matériel pour le séjour, l'accompagnement et les activités.
0 $ +tx
Tu es un.e vétéran.e des forces armées canadiennes ou un.e militaire en transition? Ta participation est financée. On te demande un dépôt pour réserver ta place. Le dépôt te sera remboursé en entier, suite à ta participation. Si tu annules ta participation après le 30 septembre, le dépôt servira à couvrir une partie des frais engagés par Quatre-Chemins. Cela comprend : 2 nuitées, tous les repas, des collations, le matériel pour le séjour et les activités.
Tu es un.e athlète boursier.ère d’Aléo et/ou de Plan de match ? Ta participation est financée. On te demande un dépôt pour réserver ta place. Le dépôt te sera remboursé en entier, suite à ta participation. Si tu annules ta participation après le 30 septembre, le dépôt servira à couvrir une partie des frais engagés par Quatre-Chemins. Cela comprend : 2 nuitées, tous les repas, des collations, le matériel pour le séjour et les activités.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!