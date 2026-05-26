Eglise Le Portail

Organisé par

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À propos de cet événement

Camp de Basket-ball d’Accès 2026

560 Rue Justin

Laval, QC H7P 5R2, Canada

Admission générale
200 $

Matériel requis : un dîner, une bouteille d’eau, des souliers de sport, des vêtements de sport appropriés, une serviette (parce qu’ils vont beaucoup transpirer) et une Bible.


Particularités : Seulement les garçons sont admissibles ; faute d’avoir des entraîneuses. Il y aura des entraînements extérieurs ; il faudrait prévoir de la crème solaire, des souliers de sport extérieurs et une grosse bouteille d’eau.

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