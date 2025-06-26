Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Ajouter un don pour Club de Volleyball Everton

$

Ventes fermées

Camp de volleyball de plage Griffintown 14 au 18 juillet 2025

1360 Rue Olier

Montréal, QC H3C 0S8, Canada

Inscription - du 14 au 18 juillet
115 $
Inscription pour un.e athlete au camp de beach volley au terrains AMB Griffintown. De 13h30 à 15h30 du lundi au vendredi du 14 au 18 juillet.
Une séance d'essai.
29 $
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!