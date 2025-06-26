Camp de volleyball de plage Griffintown 14 au 18 juillet 2025

Inscription pour un.e athlete au camp de beach volley au terrains AMB Griffintown. De 13h30 à 15h30 du lundi au vendredi du 14 au 18 juillet.
Inscription pour un.e athlete au camp de beach volley au terrains AMB Griffintown. De 13h30 à 15h30 du lundi au vendredi du 14 au 18 juillet.
Une séance d'essai.
29 $
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!