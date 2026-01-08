Muséoparc Vanier

Organisé par

Muséoparc Vanier

À propos de cet événement

Camp d'été 2026

300 Pères-Blancs Ave

Vanier, ON K1L 5C5, Canada

Semaine 1 : Aventures en nature
200 $

29 juin au 3 juillet 2026

*Seulement 4 jours, congé le 1er juillet

Service de garde - Semaine 1
40 $

De 8h à 9h & de 16h à 17h.

*Seulement 4 jours, congé le 1er juillet

Semaine 2 : Sports en folie
250 $

6 juillet au 10 juillet 2026

Service de garde - Semaine 2
50 $

De 8h à 9h & de 16h à 17h.

Semaine 3 : Arts-prentis
250 $

13 juillet au 17 juillet 2026

Service de garde - Semaine 3
50 $

De 8h à 9h & de 16h à 17h.

Semaine 4 : Détectives en mission
250 $

20 juillet au 24 juillet 2026

Service de garde - Semaine 4
50 $

De 8h à 9h & de 16h à 17h.

Semaine 5 : Chefs en herbe
250 $

27 juillet au 31 juillet 2026

Service de garde - Semaine 5
50 $

De 8h à 9h & de 16h à 17h.

Semaine 6 : STIM
200 $

4 août au 7 août 2026

*Seulement 4 jours (congé le 3 août)

Service de garde - Semaine 6
50 $

De 8h à 9h & de 16h à 17h.

*Seulement 4 jours, congé le 3 août.

Semaine 7 : Fantaisie et Sorcellerie
250 $

10 août au 14 août 2026

Service de garde - Semaine 7
50 $

De 8h à 9h & de 16h à 17h.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!