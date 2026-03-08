CAMP DE JOUR AVIRON ADO BLOCS DE 2 SEMAINES - SAISON 2026

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À propos de cet événement
Ce camp vous donne droit à un reçu pour activité physique, non pas pour frais de garde.
Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001
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