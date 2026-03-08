Aviron Lachine

Organisé par

Aviron Lachine

À propos de cet événement

CAMP DE JOUR AVIRON ADO BLOCS DE 2 SEMAINES - SAISON 2026

2801 Bd Saint-Joseph

Lachine, QC H8S 4B7, Canada

22 juin - 3 juillet avant-midi (9h - 12h)
360 $

Ce camp vous donne droit à un reçu pour activité physique, non pas pour frais de garde.


Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001

22 juin - 3 juillet après-midi (13h - 16h)
360 $

Ce camp vous donne droit à un reçu pour activité physique, non pas pour frais de garde.


Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001

6 juillet - 17 juillet avant-midi (9h - 12h)
360 $

Ce camp vous donne droit à un reçu pour activité physique, non pas pour frais de garde.


Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001

6 juillet - 17 juillet après-midi (13h - 16h)
360 $

Ce camp vous donne droit à un reçu pour activité physique, non pas pour frais de garde.


Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001

20 juillet - 31 juillet avant-midi (9h - 12h)
360 $

Ce camp vous donne droit à un reçu pour activité physique, non pas pour frais de garde.


Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001

20 juillet - 31 juillet après-midi (13h - 16h)
360 $

Ce camp vous donne droit à un reçu pour activité physique, non pas pour frais de garde.


Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001

3 août - 14 août avant-midi (9h - 12h)
360 $

Ce camp vous donne droit à un reçu pour activité physique, non pas pour frais de garde.


Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001

3 août - 14 août après-midi (13h - 16h)
360 $

Ce camp vous donne droit à un reçu pour activité physique, non pas pour frais de garde.


Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001

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