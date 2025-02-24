Camp de jour éducatif ** SPÉCIAL semaine de relâche **

Offrez à votre enfant une semaine structurée et productive du 3 au 7 mars pour rattraper des notions, prendre de l’avance ou travailler sur ses difficultés dans un cadre motivant et encadré. Tout au long de la journée, il bénéficiera d’un accompagnement scolaire personnalisé pour assurer un retour en force après la relâche. Les horaires sont flexibles, avec une arrivée possible entre 8h et 18h selon votre convenance. Nous fournissons tout le matériel nécessaire et assurons un suivi adapté à chaque élève. En plus des apprentissages, des activités éducatives et stimulantes sont prévues pour favoriser la motivation. Le tout à un prix exceptionnel de 250$ pour la semaine complète !

Offrez à votre enfant une semaine structurée et productive du 3 au 7 mars pour rattraper des notions, prendre de l’avance ou travailler sur ses difficultés dans un cadre motivant et encadré. Tout au long de la journée, il bénéficiera d’un accompagnement scolaire personnalisé pour assurer un retour en force après la relâche. Les horaires sont flexibles, avec une arrivée possible entre 8h et 18h selon votre convenance. Nous fournissons tout le matériel nécessaire et assurons un suivi adapté à chaque élève. En plus des apprentissages, des activités éducatives et stimulantes sont prévues pour favoriser la motivation. Le tout à un prix exceptionnel de 250$ pour la semaine complète !

Plus de détails...