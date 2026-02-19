CAMP de jour répit spécialisé 2026 à l'écurie des Brumes

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Camp répit spécialisé du 6 au 10 juillet 2026
de 9 à 16h
(arrivée possible dès 8h30)
Écurie des Brumes
Au 2424 chemin Filteau,
St-Nicolas
418-806-2787
Camp répit spécialisé du 13 au 17 juillet 2026
de 9 à 16h
(arrivée possible dès 8h30)
Écurie des Brumes
Au 2424 chemin Filteau,
St-Nicolas
418-806-2787
Camp répit spécialisé du 3 au 7 août 2026
de 9 à 16h
(arrivée possible dès 8h30)
Écurie des Brumes
Au 2424 chemin Filteau,
St-Nicolas
418-806-2787
Camp répit spécialisé du 10 au 14 août 2026
de 9 à 16h
(arrivée possible dès 8h30)
Écurie des Brumes
Au 2424 chemin Filteau,
St-Nicolas
418-806-2787
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