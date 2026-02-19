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CAMP de jour répit spécialisé 2026 à l'écurie des Brumes

Semaine camp répit spécialisé 1(6-10 juillet)
565 $

Camp répit spécialisé du 6 au 10 juillet 2026

de 9 à 16h

(arrivée possible dès 8h30)

Écurie des Brumes

Au 2424 chemin Filteau,

St-Nicolas

418-806-2787

Semaine camp répit spécialisé 2 (13 au 17 juillet)
565 $

Camp répit spécialisé du 13 au 17 juillet 2026

de 9 à 16h

(arrivée possible dès 8h30)

Écurie des Brumes

Au 2424 chemin Filteau,

St-Nicolas

418-806-2787

Semaine camp répit spécialisé 3 (3 au 7 août)
565 $

Camp répit spécialisé du 3 au 7 août 2026

de 9 à 16h

(arrivée possible dès 8h30)

Écurie des Brumes

Au 2424 chemin Filteau,

St-Nicolas

418-806-2787

Semaine camp répit spécialisé 4 (10 au 14 août)
565 $

Camp répit spécialisé du 10 au 14 août 2026

de 9 à 16h

(arrivée possible dès 8h30)

Écurie des Brumes

Au 2424 chemin Filteau,

St-Nicolas

418-806-2787

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