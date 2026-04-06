Camp de volleyball Gadbois 29 juin au 3 juillet 2026

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À propos de cet événement
Inscription pour un.e athlete au camp de volleyball au Centre Gadbois dans le groupe 12-14 ans. 9h00-10h45 du lundi au vendredi du 29 juin au 3 juillet 2026* pas de pratique le 1 juillet.
Inscription pour un.e athlete au camp de volleyball au Centre Gadbois dans le groupe 15-17 ans. 10h45-12h30 du lundi au vendredi du 29 juin au 3 juillet 2026* pas de pratique le 1 juillet.
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