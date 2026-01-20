Tour de la Réussite

Tour de la Réussite

Camp d'échecs Relâche 2026

GÉNÉRAL - Semaine complète
250 $

ATTENTION:
Pour éviter de payer 15% en soutien à la plateforme de paiement, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$.

LISTE D'ATTENTE (GÉNÉRAL - Semaine complète)
Gratuit

Si une place se libère, nous vous contacterons. CECI NE CONSTITUE PAS UNE INSCRIPTION!

GÉNÉRAL - Journée du 2 mars
75 $

GÉNÉRAL - Journée du 3 mars
75 $

GÉNÉRAL - Journée du 4 mars
75 $

GÉNÉRAL - Journée du 5 mars
75 $

GÉNÉRAL - Journée du 6 mars
75 $

ÉLITE - Semaine complète
300 $

ÉLITE - Journée du 2 mars
85 $

ÉLITE - Journée du 3 mars
85 $

ÉLITE - Journée du 4 mars
85 $

ÉLITE - Journée du 5 mars
85 $

ÉLITE - Journée du 6 mars
85 $

Service de garde - 5 jours
50 $

Service de garde - 1 jour
10 $

À payer pour chaque journée à l'unité pour laquelle vous désirez le service de garde.


