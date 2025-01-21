Camp d’entraînement - rugby féminin - 2025

Forfait A (sans hébergement) Camp ND 2025 - rugby féminin
517,38 $
* 15 h d’enseignement technique de rugby * 15 h d’ateliers liés à la préparation physique, la nutrition, la prévention de blessures, piscine, yoga et relaxation * Conférence sur les commotions cérébrales * Short de rugby GILBERT et t-shirt aux couleurs du Notre-Dame Le prix affiché inclut les taxes.
Forfait B (avec hébergement) Camp ND 2025 - rugby féminin
804,81 $
* Inclut forfait A + * Déjeuners, dîners et soupers les 5 jours du camp * Hébergement pour 5 nuits * Intervenants en résidence 24 heures sur 24 * Activités en soirée - PlayStation - Piscine - Basketball - Karaoké - Cinéma - Ping-pong Le prix affiché inclut les taxes.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!