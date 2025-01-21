Camp d’entraînement - rugby féminin - 2025

* Inclut forfait A + * Déjeuners, dîners et soupers les 5 jours du camp * Hébergement pour 5 nuits * Intervenants en résidence 24 heures sur 24 * Activités en soirée - PlayStation - Piscine - Basketball - Karaoké - Cinéma - Ping-pong Le prix affiché inclut les taxes.

* Inclut forfait A + * Déjeuners, dîners et soupers les 5 jours du camp * Hébergement pour 5 nuits * Intervenants en résidence 24 heures sur 24 * Activités en soirée - PlayStation - Piscine - Basketball - Karaoké - Cinéma - Ping-pong Le prix affiché inclut les taxes.

Plus de détails...