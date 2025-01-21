Camp d’entraînement - rugby féminin - 2025

Forfait A (sans hébergement) Camp ND 2025 - rugby féminin
517,38 $
* 15 h d’enseignement technique de rugby
* 15 h d’ateliers liés à la préparation physique, la nutrition, la prévention de blessures, piscine, yoga et relaxation
* Conférence sur les commotions cérébrales
* Short de rugby GILBERT et t-shirt aux couleurs du Notre-Dame
Le prix affiché inclut les taxes.
Forfait B (avec hébergement) Camp ND 2025 - rugby féminin
804,81 $
* Inclut forfait A
+
* Déjeuners, dîners et soupers les 5 jours du camp
* Hébergement pour 5 nuits
* Intervenants en résidence 24 heures sur 24
* Activités en soirée
- PlayStation
- Piscine
- Basketball
- Karaoké
- Cinéma
- Ping-pong
Le prix affiché inclut les taxes.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!