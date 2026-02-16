Camp d’entraînement - rugby féminin - 2026

* Inclut forfait A

+

* Déjeuners, dîners et soupers les 5 jours du camp

* Hébergement pour 5 nuits

* Intervenants en résidence 24 heures sur 24

* Activités en soirée

- Piscine

- Basketball

- Karaoké

- Cinéma

- Ping-pong



Le prix affiché inclut les taxes.