Camp d’entraînement - rugby féminin - 2026

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À propos de cette boutique
* 15 h d’enseignement technique de rugby
* 15 h d’ateliers liés à la préparation physique, la nutrition, la prévention de blessures, piscine, yoga et relaxation
* Conférence sur les commotions cérébrales
* Short de rugby GILBERT et t-shirt aux couleurs du Notre-Dame
Le prix affiché inclut les taxes.
* Inclut forfait A
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* Déjeuners, dîners et soupers les 5 jours du camp
* Hébergement pour 5 nuits
* Intervenants en résidence 24 heures sur 24
* Activités en soirée
- Piscine
- Basketball
- Karaoké
- Cinéma
- Ping-pong
Le prix affiché inclut les taxes.
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