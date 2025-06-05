Camp des Jeunes Adultes 2025 : Maîtrise de Soi

Ce billet inclut une chambre partagée et les repas (sauf le repas du vendredi soir). Un matelas est fourni, mais la literie n'est pas incluse. Veuillez apporter votre propre sac de couchage, oreiller, couverture, etc.

Le billet comprend également un hoodie. Pour toute inscription après le 8 août, le choix du hoodie devra se faire à partir de l’inventaire disponible sur place.

La distribution des chambres sera faite par l'équipe qui organise l'événement, mais si vous avez des préférences et souhaitez être placé(e) avec certaines personnes, veuillez indiquer leurs noms dans la section désignée de ce formulaire. Les femmes et les hommes seront séparés et ne partageront pas de chambre ensemble.