Camp d'été 2026

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À propos de cet événement
Billet pour toute la semaine (enfant et adolescent) : ce billet permet à votre enfant de venir tous les jours de la semaine sans service de garde. Pour avoir accès au service de garde, il faut acheter une fois le billet service de garde
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Billet pour toute la semaine (enfant et adolescent) : ce billet permet à votre enfant de venir tous les jours de la semaine sans service de garde. Pour avoir accès au service de garde, il faut acheter une fois le billet service de garde
Billet pour toute la semaine (enfant et adolescent) : ce billet permet à votre enfant de venir tous les jours de la semaine sans service de garde. Pour avoir accès au service de garde, il faut acheter une fois le billet service de garde
Ce billet vous permet de venir porter et chercher votre enfant à l'extérieur des heures normales de camps de jours qui sont de 9:00 à 16:00.
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