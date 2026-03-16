Organisé par

Club de Handball Celtique de Montréal Inc.

À propos de cet événement

Camp d'été 2026

8000 Rue de Normanville

Montréal, QC H2R 2V6, Canada

Semaine du 27 juillet
200 $

Billet pour toute la semaine (enfant et adolescent) : ce billet permet à votre enfant de venir tous les jours de la semaine sans service de garde. Pour avoir accès au service de garde, il faut acheter une fois le billet service de garde

Semaine du 3 aout
200 $

Billet pour toute la semaine (enfant et adolescent) : ce billet permet à votre enfant de venir tous les jours de la semaine sans service de garde. Pour avoir accès au service de garde, il faut acheter une fois le billet service de garde

Semaine du 10 août
200 $

Billet pour toute la semaine (enfant et adolescent) : ce billet permet à votre enfant de venir tous les jours de la semaine sans service de garde. Pour avoir accès au service de garde, il faut acheter une fois le billet service de garde

Semaine du 17 août
200 $

Billet pour toute la semaine (enfant et adolescent) : ce billet permet à votre enfant de venir tous les jours de la semaine sans service de garde. Pour avoir accès au service de garde, il faut acheter une fois le billet service de garde

Service de garde
50 $

Ce billet vous permet de venir porter et chercher votre enfant à l'extérieur des heures normales de camps de jours qui sont de 9:00 à 16:00.

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