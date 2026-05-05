Camp d'été 2026 Bureau Associatif pour la Diversité et la Réinsertion

À propos de cet événement
Camp ouvert de 08h45 à 16h15 ( Le camp est fermé le mercredi 24 juin 2026 pour la fête du Québec)
Camp ouvert de 08h45 à 16h15 ( Le camp est fermé le mercredi 01 juillet 2026 pour la fête du Canada
Camp ouvert de 08h45 à 16h15
Camp ouvert de 08h45 à 16h15
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Forfait service de garde pour toute la semaine de 06h45 à 08h45 le matin et de 16h15 à 18h15 l'après-midi ( Un rabais de 5 $ sera appliqué pour les semaines 1 et 2). SI vous prenez uniquement le matin ou uniquement le soir pour toute la semaine c'est 20$ par semaine. 5$ à payer par bloque soit AM ou Pm en cas de besoin occasionnel
Forfait service de garde pour toute la semaine de 06h45 à 08h45 le matin et de 16h15 à 18h15 l'après-midi ( Un rabais de 5 $ sera appliqué pour les semaines 1 et 2). SI vous prenez uniquement le matin ou uniquement le soir pour toute la semaine c'est 20$ par semaine. 5$ à payer par bloque soit AM ou Pm en cas de besoin occasionnel
Forfait service de garde pour toute la semaine de 06h45 à 08h45 le matin et de 16h15 à 18h15 l'après-midi ( Un rabais de 5 $ sera appliqué pour les semaines 1 et 2). SI vous prenez uniquement le matin ou uniquement le soir pour toute la semaine c'est 20$ par semaine. 5$ à payer par bloque soit AM ou Pm en cas de besoin occasionnel
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