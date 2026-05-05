Bureau Associatif pour la Diversité et la Réinsertion

Organisé par

Bureau Associatif pour la Diversité et la Réinsertion

À propos de cet événement

Camp d'été 2026 Bureau Associatif pour la Diversité et la Réinsertion

6432 Rue Jean-Talon E

Saint-Léonard, QC H1S 1M8, Canada

Semaine 1 - Du 22 au 26 juin 2026 ( 4 jours)
100 $

Camp ouvert de 08h45 à 16h15 ( Le camp est fermé le mercredi 24 juin 2026 pour la fête du Québec)

Semaine 2 - Du 29 juin au 03 juillet2026 ( 4 jours)
100 $

Camp ouvert de 08h45 à 16h15 ( Le camp est fermé le mercredi 01 juillet 2026 pour la fête du Canada

Semaine 3 - Du 06 au 10 juillet 2026
125 $

Camp ouvert de 08h45 à 16h15

Semaine 4 - Du 13 au 17 juillet 2026
125 $

Camp ouvert de 08h45 à 16h15

Semaine 5 - Du 20 au 24 juillet 2026
125 $

Camp ouvert de 08h45 à 16h15

Semaine 6- Du 27 au 31 juillet 2026
125 $

Camp ouvert de 08h45 à 16h15

Semaine 7- Du03 au 07 août 2026
125 $

Camp ouvert de 08h45 à 16h15

Semaine 8 - Du 10 au 14 août 2026
125 $

Camp ouvert de 08h45 à 16h15

Semaine 9- Du 17 au 21 août 2026
125 $

Camp ouvert de 08h45 à 16h15

Semaine10- Du 24 au août 2026 (Copier)
125 $

Camp ouvert de 08h45 à 16h15

Service de garde semaine 1
35 $

Forfait service de garde pour toute la semaine de 06h45 à 08h45 le matin et de 16h15 à 18h15 l'après-midi ( Un rabais de 5 $ sera appliqué pour les semaines 1 et 2). SI vous prenez uniquement le matin ou uniquement le soir pour toute la semaine c'est 20$ par semaine. 5$ à payer par bloque soit AM ou Pm en cas de besoin occasionnel

Service de garde semaine 2
35 $

Forfait service de garde pour toute la semaine de 06h45 à 08h45 le matin et de 16h15 à 18h15 l'après-midi ( Un rabais de 5 $ sera appliqué pour les semaines 1 et 2). SI vous prenez uniquement le matin ou uniquement le soir pour toute la semaine c'est 20$ par semaine. 5$ à payer par bloque soit AM ou Pm en cas de besoin occasionnel

Service de garde semaine 3
35 $

Forfait service de garde pour toute la semaine de 06h45 à 08h45 le matin et de 16h15 à 18h15 l'après-midi ( Un rabais de 5 $ sera appliqué pour les semaines 1 et 2). SI vous prenez uniquement le matin ou uniquement le soir pour toute la semaine c'est 20$ par semaine. 5$ à payer par bloque soit AM ou Pm en cas de besoin occasionnel

Service de garde semaine 4
35 $

Forfait service de garde pour toute la semaine de 06h45 à 08h45 le matin et de 16h15 à 18h15 l'après-midi ( Un rabais de 5 $ sera appliqué pour les semaines 1 et 2). SI vous prenez uniquement le matin ou uniquement le soir pour toute la semaine c'est 20$ par semaine. 5$ à payer par bloque soit AM ou Pm en cas de besoin occasionnel

Service de garde semaine 5
35 $

Forfait service de garde pour toute la semaine de 06h45 à 08h45 le matin et de 16h15 à 18h15 l'après-midi ( Un rabais de 5 $ sera appliqué pour les semaines 1 et 2). SI vous prenez uniquement le matin ou uniquement le soir pour toute la semaine c'est 20$ par semaine. 5$ à payer par bloque soit AM ou Pm en cas de besoin occasionnel

Service de garde semaine 6
35 $

Forfait service de garde pour toute la semaine de 06h45 à 08h45 le matin et de 16h15 à 18h15 l'après-midi ( Un rabais de 5 $ sera appliqué pour les semaines 1 et 2). SI vous prenez uniquement le matin ou uniquement le soir pour toute la semaine c'est 20$ par semaine. 5$ à payer par bloque soit AM ou Pm en cas de besoin occasionnel

Service de garde semaine 7
35 $

Forfait service de garde pour toute la semaine de 06h45 à 08h45 le matin et de 16h15 à 18h15 l'après-midi ( Un rabais de 5 $ sera appliqué pour les semaines 1 et 2). SI vous prenez uniquement le matin ou uniquement le soir pour toute la semaine c'est 20$ par semaine. 5$ à payer par bloque soit AM ou Pm en cas de besoin occasionnel

Service de garde semaine 8
35 $

Forfait service de garde pour toute la semaine de 06h45 à 08h45 le matin et de 16h15 à 18h15 l'après-midi ( Un rabais de 5 $ sera appliqué pour les semaines 1 et 2). SI vous prenez uniquement le matin ou uniquement le soir pour toute la semaine c'est 20$ par semaine. 5$ à payer par bloque soit AM ou Pm en cas de besoin occasionnel

Service de garde semaine 9
35 $

Forfait service de garde pour toute la semaine de 06h45 à 08h45 le matin et de 16h15 à 18h15 l'après-midi ( Un rabais de 5 $ sera appliqué pour les semaines 1 et 2). SI vous prenez uniquement le matin ou uniquement le soir pour toute la semaine c'est 20$ par semaine. 5$ à payer par bloque soit AM ou Pm en cas de besoin occasionnel

Service de garde semaine 10
35 $

Forfait service de garde pour toute la semaine de 06h45 à 08h45 le matin et de 16h15 à 18h15 l'après-midi ( Un rabais de 5 $ sera appliqué pour les semaines 1 et 2). SI vous prenez uniquement le matin ou uniquement le soir pour toute la semaine c'est 20$ par semaine. 5$ à payer par bloque soit AM ou Pm en cas de besoin occasionnel

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!