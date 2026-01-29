EXPRESSION, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe Inc.

Organisé par

À propos de cet événement

Camp d'été créatif. Formulaire d'inscription 2026

495 Av. Saint-Simon

Saint-Hyacinthe, QC J2S 5C3, Canada

17 au 21 août SANS service de garde
225 $

Une inscription est valable pour un enfant de 6 à 12 ans.
Valable pour la semaine du 17 au 21 août, de 9h à 16h
**Les annulations à partir du 4 août 2026 ne peuvent être remboursées.

17 au 21 août AVEC service de garde
270 $

Une inscription est valable pour un enfant de 6 à 12 ans.
Valable pour la semaine du 17 au 21 août, de 8h à 17h
**Les annulations à partir du 4 août 2026 ne peuvent être remboursées.

24 au 28 août SANS service de garde
225 $

Une inscription est valable pour un enfant de 6 à 12 ans.
Valable pour la semaine du 24 au 28 août, de 9h à 16h
**Les annulations à partir du 4 août 2026 ne peuvent être remboursées.

24 au 28 août AVEC service de garde
270 $

Une inscription est valable pour un enfant de 6 à 12 ans.
Valable pour la semaine du 24 au 28 août, de 8h à 17h
**Les annulations à partir du 4 août 2026 ne peuvent être remboursées.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!