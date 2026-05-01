Camp d'été MDJ L'atome 2026

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Heure de départ: 12:00
Heure d'activité: 13:00
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Heure de fermeture 18:00
Apportez: Souliers d'intérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire
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Heure de départ: 12:15
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Apportez: Souliers d'intérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire
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Apportez: Lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire
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*Prendre notes que nous préparerons le dîner tous ensemble avant le départ
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