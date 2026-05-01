Maison des jeunes l'Atôme

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Maison des jeunes l'Atôme

À propos de cette boutique

Camp d'été MDJ L'atome 2026

Laser Tag-29/06/2026 item
Laser Tag-29/06/2026
40 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 12:00

Heure d'activité: 13:00

Heure de retour: 16:30

Heure de fermeture 18:00

Apportez: Souliers d'intérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

0
Musée de la civilisation-30/06/2026 item
Musée de la civilisation-30/06/2026
10 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 12:15

Heure d'activité: 13:00

Heure de retour: 16:00

Heure de fermeture 18:00

Apportez: Souliers d'intérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

0
Foot Golf-02/07/2026 item
Foot Golf-02/07/2026
20 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 13:30

Heure d'activité: 14:00

Heure de retour: 17:00

Heure de fermeture 18:00

Apportez: Souliers d'extérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

0
Village Vacances Valcartier-06/07/2026 item
Village Vacances Valcartier-06/07/2026
40 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 9:00

Heure d'activité: 10:00

Heure de retour: 17:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Sandales, lunch froid ou argent de poche, bouteille d'eau, maillot, crème solaire, serviette

0
Escalade-07/07/2026 item
Escalade-07/07/2026
40 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 12:15

Heure d'activité: 13:00

Heure de retour: 16:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

0
Journée MDJ-08/07/2026 item
Journée MDJ-08/07/2026
Gratuit

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers d'extérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

0
Paddle-09/07/2026 item
Paddle-09/07/2026
Gratuit

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 10:00

Heure d'activité: 11:00

Heure de retour: 16:00

Heure de fermeture:18:00

Apportez: Sandales, lunch froid ou argent de poche, bouteille d'eau, maillot, serviette, crème solaire

0
Bora Parc-13/07/2026 item
Bora Parc-13/07/2026
40 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 10:00

Heure d'activité: 11:00

Heure de retour: 16:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Sandales, lunch froid ou argent de poche, bouteille d'eau, maillot, crème solaire, serviette

0
Aquarium-14/07/2026 item
Aquarium-14/07/2026
20 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 08:00

Heure d'activité: 09:00

Heure de retour: 15:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers, lunch froid ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

0
Journée MDJ-15/07/2026 item
Journée MDJ-15/07/2026
Gratuit

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers d'extérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

0
Pique-Nique-16/07/2026 item
Pique-Nique-16/07/2026
15 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 10:30

Heure d'activité: 12:00

Heure de retour: 15:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers, argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

*Prendre notes que nous préparerons le dîner tous ensemble avant le départ

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Défi Évasion-20/07/2026 item
Défi Évasion-20/07/2026
45 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 11:45

Heure d'activité: 12:30

Heure de retour: 16:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers d'intérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

0
Méga Parc-21/07/2026 item
Méga Parc-21/07/2026
35 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 10:00

Heure d'activité: 11:00

Heure de retour: 17:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers d'intérieur, lunch froid ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

0
Journée MDJ-22/07/2026 item
Journée MDJ-22/07/2026
Gratuit

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers d'extérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

0
Paddle Board-23/07/2026 item
Paddle Board-23/07/2026
Gratuit

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 10:00

Heure d'activité: 11:00

Heure de retour: 16:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Sandales, lunch froid ou argent de poche, bouteille d'eau, maillot, serviette, crème solaire

0
Magasinage-27/07/2026 item
Magasinage-27/07/2026
5 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 10:00

Heure d'activité: 11:00

Heure de retour: 16:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers, lunch froid ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

0
Musée Huron-Wendat-28/07/2026 item
Musée Huron-Wendat-28/07/2026
20 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 09:00

Heure d'activité: 09:45

Heure de retour: 14:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers, lunch froid ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

0
Journée MDJ-29/07/2026 item
Journée MDJ-29/07/2026
Gratuit

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers d'extérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

0
Disque-Golf-30/07/2026 item
Disque-Golf-30/07/2026
10 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 12:00

Heure d'activité: 13:00

Heure de retour: 17:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers d'extérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

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Exode Aventures-03/08/2026 item
Exode Aventures-03/08/2026
40 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 12:00

Heure d'activité: 13:00

Heure de retour: 16:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers d'intérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

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Musée des Beaux-Arts-04/08/2026 item
Musée des Beaux-Arts-04/08/2026
10 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 12:00

Heure d'activité: 13:00

Heure de retour: 17:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers d'intérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

0
Journée MDJ-05/08/2026 item
Journée MDJ-05/08/2026
Gratuit

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers d'extérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

0
Paddle Board-06/08/2028 item
Paddle Board-06/08/2028
Gratuit

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 10:00

Heure d'activité: 11:00

Heure de retour: 16:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Sandales, lunch froid ou argent de poche, bouteille d'eau, maillot, serviette, crème solaire

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Lancer de haches-10/08/2026 item
Lancer de haches-10/08/2026
35 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 12:00

Heure d'activité: 13:00

Heure de retour: 15:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers d'intérieur (fermés), lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

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Miller Zoo-11/08/2026 item
Miller Zoo-11/08/2026
50 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 09:00

Heure d'activité: 10:30

Heure de retour: 17:30

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers d'extérieur, lunch froid ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

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Journée MDJ-12/08/2026 item
Journée MDJ-12/08/2026
Gratuit

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers d'extérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

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Vieux Québec-13/08/2026 item
Vieux Québec-13/08/2026
10 $

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de départ: 10:00

Heure d'activité: 11:00

Heure de retour: 16:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Souliers d'extérieur, lunch froid ou argent de poche, bouteille d'eau, crème solaire

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Journée MDJ-17/08/2026 item
Journée MDJ-17/08/2026
Gratuit

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Sandales, souliers d'extérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, maillot, serviette, crème solaire

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Journée MDJ-18/08/2026 item
Journée MDJ-18/08/2026
Gratuit

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Sandales, souliers d'extérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, maillot, serviette, crème solaire

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Journée MDJ-19/08/2026 item
Journée MDJ-19/08/2026
Gratuit

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Sandales, souliers d'extérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, maillot, serviette, crème solaire

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Journée MDJ-20/08/2026 item
Journée MDJ-20/08/2026
Gratuit

Heure d'ouverture: 08:00

Heure de fermeture: 18:00

Apportez: Sandales, souliers d'extérieur, lunch ou argent de poche, bouteille d'eau, maillot, serviette, crème solaire

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