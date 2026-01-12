LA MAITRISE DU CAP INC.

Organisé par

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À propos de cet événement

Camp d'hiver 2026

11441 Rue Notre Dame O

Trois-Rivières, QC G9B 6W5, Canada

Mon enfant ne participe pas au camp d'hiver
Gratuit

Mon enfant ne participe pas au camp d'hiver. Il sera en classe le jeudi 19 février. Il n'y a pas de répétition de chant cette journée.

Camp Hiver 2026
180 $

Camp d'hiver des Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap à Plein Air Ville-Joie de Trois-Rivières du 18 au 20 février 2026. Le coût pourrait être ajusté de 10$ à la hausse ou à la baisse selon l'achalandage

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Gratuit

Le coût pourrait être ajusté de 10$ à la hausse ou à la baisse selon l'achalandage

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