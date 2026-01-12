Camp d'hiver 2026

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À propos de cet événement
Mon enfant ne participe pas au camp d'hiver. Il sera en classe le jeudi 19 février. Il n'y a pas de répétition de chant cette journée.
Camp d'hiver des Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap à Plein Air Ville-Joie de Trois-Rivières du 18 au 20 février 2026. Le coût pourrait être ajusté de 10$ à la hausse ou à la baisse selon l'achalandage
Le coût pourrait être ajusté de 10$ à la hausse ou à la baisse selon l'achalandage
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