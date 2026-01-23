Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Camp Élite Jeunesse UQAM x Everton 2026

1212 Rue Sanguinet

Montréal, QC H2X 1M4, Canada

Semaine 1: 20 juillet au 24 juillet 2026
370 $

Participation pour un.e athlète au camp Elite de perfectionnement en volleyball UQAM x Everton. Du 20 au 24 juillet 2026, 9h00 à 16h00 au Centre Sportif de l’UQAM.

Semaine 2: 27 juillet au 31 juillet 2026
370 $

Participation pour un.e athlète au camp Elite de perfectionnement en volleyball UQAM x Everton. Du 27 au 31 juillet 2026, 9h00 à 16h00 au Centre Sportif de l’UQAM.

Semaine 3 : 3 aout au 7 aout 2026
370 $

Participation pour un.e athlète au camp Elite de perfectionnement en volleyball UQAM x Everton. Du 3 au 7 aout 2026, 9h00 à 16h00 au Centre Sportif de l’UQAM.

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