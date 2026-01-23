Camp Élite Jeunesse UQAM x Everton 2026

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À propos de cet événement
Participation pour un.e athlète au camp Elite de perfectionnement en volleyball UQAM x Everton. Du 20 au 24 juillet 2026, 9h00 à 16h00 au Centre Sportif de l’UQAM.
Participation pour un.e athlète au camp Elite de perfectionnement en volleyball UQAM x Everton. Du 27 au 31 juillet 2026, 9h00 à 16h00 au Centre Sportif de l’UQAM.
Participation pour un.e athlète au camp Elite de perfectionnement en volleyball UQAM x Everton. Du 3 au 7 aout 2026, 9h00 à 16h00 au Centre Sportif de l’UQAM.
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