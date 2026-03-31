Camp Mauricie Pour Christ - 6e Édition

Organisé par
À propos de cet événement
INTERAC A [email protected] .
NOTE : CAMP MAURICIE
CONSERVEZ VOTRE RECU DE PAIEMENT
Paiement graduel:
Permet à une personne de payer sa participation au camp par portions.
Participation de base au camp pendant 3 jours, avec accès aux commodités standards et activités. 1 personne par lit - 2 lits superposés par chambre ( 4 pers dans la chambre)
Participation de base au camp pendant 1 jour, avec accès aux commodités standards et activités. 1 personne par lit - 2 lits superposés par chambre ( 4 pers dans la chambre)
Participation de base au camp pendant 3 jours, avec accès aux commodités standards et activités. Sans hébergement
Participation de base au camp pendant 1 jours, avec accès aux commodités standards et activités. Sans hébergement.
Participation des enfants au camp pendant 3 jours, avec accès aux commodités standards et activités.1 personne par lit - 2 lits superposés par chambre ( 4 pers dans la chambre)
Couple loge SEUL dans une chambre pendant 3 jours, avec accès aux commodités standards et activités.
Couple loge SEUL dans une chambre pendant 1 jour, avec accès aux commodités standards et activités.
Famille loge SEULE dans une chambre , pendant 3 jours, avec accès aux commodités standards et activités, (2 enfants maxi).
1 Personne seule loge seule dans la chambre pendant 3 jours, avec accès aux commodités standards et activités.
2 Personnes seules logent à 2 dans une chambre pendant 3 jours, avec accès aux commodités standards et activités.
INTERAC A [email protected] .
NOTE : CAMP MAURICIE
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Gens d'affaires
participation au camp 1 seule journée pour la session entreprendre avec Christ
Don et sponsoring:
Permet de sponsoriser une personne en aidant à payer tout ou partie de sa participation.
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