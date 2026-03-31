Eglise Le Chemin Mauricie

Organisé par

Eglise Le Chemin Mauricie

À propos de cet événement

Camp Mauricie Pour Christ - 6e Édition

11441 Rue Notre Dame O

Trois-Rivières, QC G9B 6W5, Canada

COUT STADARD ET MODE DE PAIEMENT
250 $

INTERAC A [email protected] .

NOTE : CAMP MAURICIE

CONSERVEZ VOTRE RECU DE PAIEMENT




PAIEMENT GRADUEL STANDARD
Payez ce que vous pouvez
Disponible jusqu'au 1 oct.

INTERAC A [email protected] .

NOTE : CAMP MAURICIE

CONSERVEZ VOTRE RECU DE PAIEMENT


Paiement graduel:

Permet à une personne de payer sa participation au camp par portions.


A - Participation de base Générale
250 $

Participation de base au camp pendant 3 jours, avec accès aux commodités standards et activités. 1 personne par lit - 2 lits superposés par chambre ( 4 pers dans la chambre)




B - Participation de base partielle
150 $

Participation de base au camp pendant 1 jour, avec accès aux commodités standards et activités. 1 personne par lit - 2 lits superposés par chambre ( 4 pers dans la chambre)

C - Participation sans hébergement générale
150 $

Participation de base au camp pendant 3 jours, avec accès aux commodités standards et activités. Sans hébergement

D - Participation sans hébergement partielle
100 $

Participation de base au camp pendant 1 jours, avec accès aux commodités standards et activités. Sans hébergement.

E - Participation des enfants 10 ans +
125 $

Participation des enfants au camp pendant 3 jours, avec accès aux commodités standards et activités.1 personne par lit - 2 lits superposés par chambre ( 4 pers dans la chambre)

F - VIP - Couples - 3 Jours
750 $

Couple loge SEUL dans une chambre pendant 3 jours, avec accès aux commodités standards et activités.

G - VIP - Couples - 1 Jour
450 $

Couple loge SEUL dans une chambre pendant 1 jour, avec accès aux commodités standards et activités.

H - VIP - Famille - 3 Jours
750 $

Famille loge SEULE dans une chambre , pendant 3 jours, avec accès aux commodités standards et activités, (2 enfants maxi).

I - VIP - 1 Personne seule - 3 Jours
600 $

1 Personne seule loge seule dans la chambre pendant 3 jours, avec accès aux commodités standards et activités.

J - VIP - 2 Personnes seules - 3 Jours
700 $

2 Personnes seules logent à 2 dans une chambre pendant 3 jours, avec accès aux commodités standards et activités.

K - Gens d'affaires
100 $

INTERAC A [email protected] .

NOTE : CAMP MAURICIE

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Gens d'affaires

participation au camp 1 seule journée pour la session entreprendre avec Christ

L - Don et sponsoring
100 $

Don et sponsoring:

Permet de sponsoriser une personne en aidant à payer tout ou partie de sa participation.

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