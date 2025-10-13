Camp musical - Automne 2025

- Deux nuits (vendredi et samedi) en dortoir de 4 PERSONNES (oreiller et taie inclus)
- Repas du samedi (déjeuner, dîner, souper) et du dimanche (déjeuner, dîner), ainsi que les collations
- Café et Thé
- Location des espaces sur place
- Transport du matériel, gestion et logistique de l'évènement et des covoiturages
- Salaires cheffe et pianiste et leur hébergement
- Taxes et autres frais
Nuitées en chambre occupation double ou simple (oreiller et taie inclus)
**** Quantité limitée, assurez vous d'avoir eu la confirmation de Laura/Camille-Léa avant de sélectionner cette formule
Salle de bain partagée
Ce forfait inclut tout le nécessaire pour dormir et serviette de douche.
Participation aux activités pour UNE journée.
Repas du midi inclus
Participation aux activités seulement pour UNE journée.
Repas non inclus.
Surplus de la campagne de financement à écouler! :)
