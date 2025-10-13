Camp musical - Automne 2025

60 Rue Mozart

Saint-Adolphe-d'Howard, QC J0T 2B0, Canada

Formule dortoir (sauf literie)
CA$235

- Deux nuits (vendredi et samedi) en dortoir de 4 PERSONNES (oreiller et taie inclus)
- Repas du samedi (déjeuner, dîner, souper) et du dimanche (déjeuner, dîner), ainsi que les collations
- Café et Thé
- Location des espaces sur place
- Transport du matériel, gestion et logistique de l'évènement et des covoiturages
- Salaires cheffe et pianiste et leur hébergement
- Taxes et autres frais

Formule occupation double ou simple
CA$270

Nuitées en chambre occupation double ou simple (oreiller et taie inclus)
**** Quantité limitée, assurez vous d'avoir eu la confirmation de Laura/Camille-Léa avant de sélectionner cette formule

Salle de bain partagée

Literie
CA$15

Ce forfait inclut tout le nécessaire pour dormir et serviette de douche.

Formule journée avec dîner
CA$50

Participation aux activités pour UNE journée.
Repas du midi inclus

Formule journée sans repas
CA$35

Participation aux activités seulement pour UNE journée.
Repas non inclus.

Tablette de chocolat au lait item
Tablette de chocolat au lait
CA$4

Surplus de la campagne de financement à écouler! :)

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing